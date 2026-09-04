Burkina Faso: Tourisme au Kadiogo - Les promoteurs d'établissements mettent en place une faitière

Le bureau de la faitière des acteurs du tourisme de la région du Kadiogo a été élu, jeudi 3 septembre 2026 à Ouagadougou. Il est présidé par Moussa Zoubandé.

Grace à l'accompagnement du Ministère de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme (MCCAT) les acteurs privés du tourisme du Kadiogo ont mis en place la faitière des acteurs du tourisme de la région, jeudi 3 septembre 2026 à Ouagadougou. Les membres de la Faitière des acteurs du tourisme du Kadiogo (FRAT-Kadiogo) ont été élus par voie de consensus électoral.

Composé de neuf membres, le bureau de la faitière est présidé par Zoubandé Moussa. Deux commissaires aux comptes ont été élus également.

De l'avis de la directrice régionale de la communication, de la culture, des arts et du tourisme du Kadiogo, Octavie Noelle Ouédraogo la faitière aura la charge de porter les doléances du secteur privé auprès de l'administration.

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Selon le directeur du développement de l'industrie touristique, Kadré Sawadogo, le renforcement de la structuration des associations est un impératif. « Nous savons que les acteurs sont déjà structurés en associations, en quelques fédérations, mais nous estimons que cette structuration pourrait donc être renforcée étant donné que le secteur du tourisme s'est élargi », a-t-il expliqué.

Le Kombi Naaba Karfo, président d'une association affiliée à la Fédération patronale des hôteliers et des restaurateurs du Burkina (FAPAT) a reconnu l'importance de la faîtière. « Elle va regrouper tous les acteurs du secteur privé qui militent dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie de se retrouver pour mieux échanger avec leur ministère de tutelle », s'est-il réjoui.