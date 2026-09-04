Burkina Faso: Brevet professionnel de technicien - 880 candidats à l'épreuve pratique

Le ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Pr Moumouni Zoungrana, a lancé, jeudi 3 septembre 2026, les épreuves pratiques du Brevet professionnel de technicien (BPT) au centre régional de formation professionnelle et de référence de Ziniaré. Cette phase d'évaluation met 880 candidats des régions de Oubri et du Guiriko à l'épreuve de leur savoir-faire dans plusieurs métiers.

Dans l'atelier génie civil du centre régional de formation professionnelle et de référence de Ziniaré, hier jeudi 3 septembre 2026, Ali Ouédraogo et son binôme s'attellent à la pose des carreaux devant les examinateurs du jury 4 et des autorités. Marteaux, truelles, carreaux et autres outils en main, l'équipe fait preuve de précision, de rigueur et de maîtrise technique pour réaliser les travaux conformément aux dimensions et aux consignes prescrites.

Après les épreuves théoriques des 1er et 2 septembre dernier, les candidats sont désormais appelés à démontrer concrètement les compétences acquises durant leur formation. A l'issue de cette épreuve, « nous sortons en tant que techniciens. Le métier, c'est chef de chantier. Sur le terrain, on peut coordonner les équipes d'ouvriers, faire le contrôle des ouvrages réalisés », a-t-il expliqué.

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Au jury 4 de Ziniaré, 168 candidats sont inscrits et 134 ont effectivement pris part aux épreuves, dont 22 filles. Au total, 880 candidats sont inscrits, pour cette session, dans les régions de Oubri et du Guiriko. Le centre de Ziniaré concentre, à lui seul, 747 candidats répartis dans sept métiers, tandis que Bobo-Dioulasso accueille 133 candidats engagés dans cinq métiers. Les travaux pratiques se déroulent sur trois jours, du 3 au 7 septembre prochain. Les spécialités concernées sont notamment le génie civil, la maintenance automobile, l'électromécanique, l'électronique de maintenance, l'installation de systèmes solaires photovoltaïques, la pâtisserie et les métiers liés aux réseaux et à la maintenance.

« Vous devez être comme des étoiles »

Présent à Ziniaré, le ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, a donné le top départ des épreuves pratiques du Brevet professionnel de technicien (BPT). Le Pr Moumouni Zoungrana était accompagné de la gouverneure de la région de Oubri, Assetou Sy Barry et de plusieurs collaborateurs.

A l'occasion, le ministre a encouragé les candidats à faire preuve de sérieux et de rigueur dans l'exécution des travaux.

Il les a invités à devenir des modèles dans leurs différents milieux professionnels. « Les diplômes de la formation professionnelle doivent être un choix. Comme dans l'enseignement général, l'enfant doit pouvoir choisir de son propre gré l'enseignement technique ou la formation professionnelle. Parce que désormais, les diplômes ont la même valeur », a-t-il déclaré.

Le Pr Moumouni Zoungrana a rassuré les apprenants que le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement des épreuves et accompagner les candidats vers la certification de leurs compétences professionnelles.

Le ministre a également souligné les opportunités offertes aux apprenants de la formation professionnelle, notamment en matière de bourses, estimant que le domaine occupe « une place de choix » dans les politiques publiques et dans la dynamique de développement du pays. « Vous avez réellement l'avenir devant vous. Vous devez être comme des étoiles. Vous devez briller partout où vous passez, afin de donner l'espoir à vos petits frères », a-t-il lancé aux candidats.

Toutefois, les apprenants ont exhorté notamment pour une meilleure prise en compte du BPT dans les recrutements et les appels d'offres. « Dans la plupart des appels d'offres, on voit rarement le BPT. Notre doléance est que désormais on pense à nous », a plaidé Ali Ouédraogo.