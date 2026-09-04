Tunisie: Préparatifs de la rentrée scolaire 2026-2027 - Il n'y a pas que les manuels ou les cahiers subventionnés

À chaque année, c'est un nouveau départ. On remet le compteur à zéro et on recommence. Les familles tunisiennes sont bien rodées à l'exercice des achats des fournitures scolaires et autres préparatifs en lien avec les événements de la rentrée scolaire. Les mêmes pratiques commerciales et les mêmes assurances sont de rigueur de la part de ceux qu'on appelle "les différents intervenants".

On veut, bien sûr, parler des libraires, des commerçants, du Cnp (Centre national pédagogique) et de ces divers autres acteurs qui profitent de la manne.

Trêve de discours trop rassurants

Depuis des semaines, des responsables interviennent sur les ondes des radios ou sur les plateaux de télévision pour nous décrire l'univers idyllique qui va entourer la prochaine rentrée scolaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour les cahiers, on nous dit que tout est prêt, que rien ne manquera. Entre 20 et 21 millions de cahiers subventionnés seront disponibles sur le marché.

Quant au volet des manuels, c'est le même discours rassurant auquel tous les Tunisiens sont habitués.

D'ailleurs, c'est la même ritournelle pour tous les responsables de quelque secteur que ce soit.

À les croire, il n'y a et il n'y aura aucun problème d'approvisionnement. Les porte-parole des différentes corporations maintiennent mordicus que, par exemple, il y a un stock de tant de milliers de tonnes de volailles, tant de millions d'oeufs. Du côté de l'eau en bouteille, on persiste et signe que la production est à son paroxysme. À la Steg, le premier responsable soutient que les coupures d'électricité ne dépassent pas une heure !

Bref, tous ces responsables débitent des propos qui n'ont rien à voir avec la réalité des faits.

Des responsables d'autres corporations ont tout fait pour persuader les consommateurs que tel ou tel produit existe sur le marché alors que, réellement, ce n'était pas vrai.

Dans nos archives Une plage vierge sacrifiée ? Levée de boucliers contre le projet touristique "Lella Hadhria" à DjerbaLa faute est à ceux qui leur ont offert l'occasion de nous raconter ces débilités. Et ce n'est pas un hasard que deux de ces représentants des corporations ont eu des démêlés avec la justice.

Ils ne savent pas que le Tunisien n'est pas dupe et qu'il ne tient pas leurs promesses pour argent comptant.

De plus, il n'a pas besoin de paroles. Il attend des actes et des preuves sur le terrain.

Que ces gens se calment un peu au lieu de donner des "conseils" dont eux-mêmes ne sont pas convaincus.

Par contre, ils feraient mieux d'écouter ce que le Tunisien dit ou propose.

Des fournitures inabordables

À propos des cahiers subventionnés, il est important de rappeler que c'est, toujours, la même rengaine. Chez de nombreux libraires, la vente conditionnée est monnaie courante. Ces cahiers sont soit introuvables soit vendus avec d'autres fournitures. Ce qui n'est pas du tout nouveau pour les parents.

Ces derniers ne vont pas faire le gendarme à chaque fois qu'ils rencontrent un problème de ce genre.

Et comme ce phénomène persiste et réapparaît à chaque rentrée c'est un signe que les mesures et les sanctions existant sur le papier ne sont pas dissuasives.

En tout état de cause, ce ne sont pas le volet des cahiers subventionnés et celui des manuels scolaires qui préoccupent les familles tunisiennes. C'est plutôt la multitude d'autres achats qui est source de gros soucis.

Du côté du Cnp tout est clair. Comme d'habitude. Les prix sont connus et la disponibilité des livres dans les librairies est garantie.

En outre, le ministère de l'Education a publié les listes des manuels scolaires et des cahiers pour chaque niveau d'études. Sur ce point, tout le monde est fixé.

Restent les autres fournitures qui sont multiples et les unes plus chères que les autres.

Du simple stylo à bille dont le prix dépasse allègrement le dinar. Et dire qu'il ne coûtait même pas cent millimes il n'y a pas si longtemps !

Quand on se dirige vers les cahiers super et les fournitures de "luxe" il faudrait réserver un véritable budget.

En matière de sac à dos simple ou à roulettes ainsi que les vêtements et autres objets nécessaires, c'est une autre paire de manches.

En un mot, la rentrée coûte... les yeux de la tête. Ceci dans le cas où il s'agirait d'un(e) seul(e) enfant. Quand c'est deux ou plus, un crédit bancaire ne suffirait pas.

Ce cycle infernal est, malheureusement, inévitable.

Réutiliser les anciennes fournitures

Les conditions sont de plus en plus difficiles pour les parents d'élèves d'autant qu'ils viennent d'affronter, coup sur coup, de nombreuses dépenses (Ramadan et l'Aïd El Fitr, l'Aïd El Idha, les vacances d'été, etc.).

Avec la rentrée scolaire, il s'agit ni plus ni moins que du coup de grâce.

Les achats ne se limitent pas comme on veut le faire croire, aux cahiers et aux manuels scolaires.

C'est, carrément, une opération complète concernant les besoins en fournitures, en habillement, en équipement et en présentation.

C'est là que le bât blesse.

À l'exception des livres et des cahiers, tout est cher. Quoi qu'on dise, il n'y a aucune possibilité de trouver les articles scolaires bon marché. Et on n'est pas sûr de la qualité.

Peut-on échapper à ce rouleau compresseur ?

Avouons-le, c'est difficile. Mais il y a toujours moyen de contourner les habitudes et de choisir des options plus pratiques.

Nous avons, il est vrai, perdu l'idée du recyclage ou du réemploi des objets anciens ou ceux de nos frères et soeurs.

Les mêmes fournitures, encore réutilisables, peuvent servir aux frères et soeurs cadets.

Beaucoup de familles ont recours à ce moyen.

Concernant les cahiers, il est possible de les remplacer par un classeur. Ce support est très pratique et il peut contenir toutes les matières. Comme les feuilles sont détachables et intercalaires elles peuvent être changées, corrigées ou déplacées à l'envi.

Certes, la question du prix des rames de papier à feuilles perforées est peut-être le seul obstacle devant les acheteurs. Il faudrait penser à du papier subventionné pour mettre ce produit à la disposition des élèves.