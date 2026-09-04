Tunisie: Étudiants tunisiens - Une bourse pour passer l'été en Allemagne

Les étudiants tunisiens intéressés par l'apprentissage de l'allemand et une expérience universitaire en Allemagne peuvent désormais candidater au programme "Cours d'été universitaires en Allemagne" pour l'édition 2027. Soutenu par le Service allemand d'échanges universitaires (DAAD), le programme est ouvert aux étudiants et jeunes diplômés étrangers, avec une date limite de candidature fixée au 30 octobre 2026 à 23h59, heure d'Europe centrale, selon un appel publié par le Bureau régional du DAAD à Tunis.

Le programme vise à permettre aux bénéficiaires d'approfondir leurs connaissances de la langue allemande, aussi bien dans sa dimension générale que spécialisée, tout en favorisant une meilleure connaissance de l'Allemagne.

Deux années d'études supérieures exigées

L'appel du DAAD s'adresse aux étudiants inscrits en premier cycle ou en master, toutes disciplines confondues. Pour être éligibles, les candidats doivent toutefois avoir achevé au moins deux années d'études supérieures au début de la bourse.

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Les étudiants qui sont en dernière année au moment de leur candidature peuvent également être admis, à condition de prévoir de poursuivre leurs études dans un cursus post-licence après l'obtention de leur diplôme.

Le programme est également soumis à des exigences linguistiques. Les candidats doivent disposer d'un niveau minimum A2 en allemand. Pour les étudiants en études germaniques, le niveau requis est plus élevé et doit atteindre B1.

Des cours de langue, de civilisation et spécialisés

La bourse couvre la participation à des cours de langue et de civilisation, ainsi qu'à des cours de langue spécialisés. Ces formations sont proposées par des établissements d'enseignement supérieur publics ou reconnus par l'État allemand, ainsi que par des prestataires de cours de langue affiliés à des établissements d'enseignement supérieur.

Les cours doivent durer au moins 18 jours d'enseignement, généralement à raison de cinq jours par semaine, sans compter les jours d'arrivée et de départ. Le programme prévoit 25 heures de cours par semaine.

Les formations sont généralement organisées entre juin et septembre.

Un webinaire prévu le 23 septembre

Afin de présenter plus en détail le programme et les modalités de candidature, le Bureau régional du DAAD à Tunis prévoit par ailleurs un séminaire en ligne le 23 septembre 2026.

Dans nos archives L'unité de fabrication de fromages à Smâr : Une nouvelle initiative qui coïncide avec le mois de RamadanCette rencontre doit permettre aux candidats potentiels d'obtenir davantage d'informations sur les conditions d'accès au programme ainsi que sur la procédure de candidature.

Les personnes intéressées doivent déposer leur candidature au plus tard le 30 octobre 2026 à 23h59, heure d'Europe centrale.