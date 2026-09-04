Afrique du Nord: Le Capsien, 120 ans après sa découverte - Gafsa au coeur des nouvelles recherches

Un colloque international organisé par l'Institut National du Patrimoine réunira, du 9 au 12 septembre, chercheurs et spécialistes autour de l'une des cultures préhistoriques majeures de l'Afrique du Nord.

Cent vingt ans après la découverte du Capsien à El Mekta, dans la région de Gafsa, la culture capsienne revient au coeur de l'actualité scientifique. Sous l'égide du ministère des Affaires culturelles, l'Institut National du Patrimoine (INP) organise, du 9 au 12 septembre 2026 à Gafsa, un colloque international intitulé « Le Capsien -- 120 ans après la découverte : nouvelles recherches -- nouvelles données -- nouvelles perspectives».

Cette rencontre scientifique intervient à un moment particulièrement important pour la connaissance et la reconnaissance de ce patrimoine préhistorique. Elle s'inscrit en effet dans les efforts engagés pour soutenir, renforcer et consolider le dossier d'inscription de la culture capsienne sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

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Pendant quatre jours, Gafsa deviendra ainsi un lieu de rencontre et de dialogue entre chercheurs, archéologues, préhistoriens, anthropologues et experts tunisiens et internationaux. Le colloque offrira une plateforme d'échanges consacrée aux avancées les plus récentes dans l'étude du Capsien et permettra de croiser les regards et les approches autour d'un patrimoine qui demeure essentiel pour comprendre l'histoire ancienne de l'Afrique du Nord.

De nouvelles données pour renouveler les connaissances

L'intérêt de cette rencontre réside notamment dans la diversité des disciplines mobilisées. Les participants présenteront les résultats de recherches récentes dans plusieurs domaines : archéologie, anthropologie, paléoenvironnement, archéozoologie, technologie, chronologie, ainsi que les nouvelles données issues des travaux de terrain et des études interdisciplinaires.

Ces recherches permettent aujourd'hui de renouveler la compréhension de la culture capsienne, en apportant de nouveaux éclairages sur les sociétés qui se sont développées dans cette région durant la Préhistoire. Elles contribuent également à mieux documenter leurs modes de vie, leurs environnements, leurs pratiques techniques et leur évolution dans le temps.

Le colloque sera donc l'occasion de confronter les résultats des recherches menées ces dernières années, mais aussi de revenir sur le chemin scientifique parcouru depuis les premières investigations consacrées au site d'El Mekta.

De l'histoire d'une découverte à un patrimoine à préserver

Le choix de Gafsa pour accueillir cette rencontre revêt une portée particulière. C'est dans cette région qu'ont été réalisées les premières découvertes qui ont permis d'identifier et de caractériser le Capsien, donnant son nom à cette culture préhistorique majeure de l'Afrique du Nord.

Cent vingt ans plus tard, le colloque entend ainsi dresser un bilan des connaissances accumulées depuis ces premières recherches, tout en ouvrant de nouvelles pistes d'étude. Au-delà de la dimension strictement scientifique, il s'agit également de réfléchir aux moyens de mieux faire connaître, valoriser et préserver ce patrimoine exceptionnel.

À travers cette manifestation, L'INP entend contribuer à renforcer la dynamique scientifique autour du Capsien et à donner une nouvelle visibilité à un patrimoine profondément ancré dans le territoire du Sud-Ouest tunisien. Les échanges entre spécialistes tunisiens et internationaux devraient également nourrir les réflexions liées à sa reconnaissance et à sa transmission.

« Le Capsien - 120 ans après la découverte » se présente ainsi comme un rendez-vous scientifique tourné à la fois vers la mémoire des découvertes, l'actualité de la recherche et l'avenir d'un patrimoine dont la valeur dépasse largement les frontières tunisiennes.