Afrique: Des retraités italiens résident au pays

Quelque 3.000 retraités italiens résident en Tunisie, selon les dernières données de l'Institut national italien de la statistique (Istat) consacrées aux Italiens établis à l'étranger.

Les données, arrêtées au 31 décembre 2024, indiquent que 91,5% des retraités italiens résidant en Tunisie sont nés en Italie, témoignant de la présence dans le pays d'une importante communauté de retraités originaires de la péninsule.

À l'échelle mondiale, l'Istat recensait 347.000 retraités italiens vivant à l'étranger à fin 2024. Plus de la moitié d'entre eux, soit 54%, résident en Europe, tandis que 39,6% vivent dans les Amériques. L'Océanie accueille 3,6% de ces retraités, contre 1,8% en Afrique et 1,1% en Asie.

Le rapport précise également qu'environ 72% des retraités italiens établis à l'étranger sont nés en Italie, soit près de 250.000 personnes.

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La Tunisie est citée parmi les pays hors d'Europe comptant une présence notable de retraités italiens. Avec 3.000 retraités, elle se situe au même niveau que la Croatie, qui en compte également environ 3.000, et de la Roumanie, avec près de 2.500.

Par ailleurs, l'Istat estime à 6,604 millions le nombre d'Italiens résidant à l'étranger au 31 décembre 2025, soit une hausse de 183.000 personnes sur un an. Cette progression demeure toutefois moins soutenue que l'année précédente, avec une croissance de 2,8% en 2025 contre 4,6% en 2024.

À noter que le chiffre de 3.000 concerne exclusivement les retraités italiens résidant en Tunisie et ne correspond pas au nombre total d'Italiens établis dans le pays.