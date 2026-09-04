Tunisie: Les établissements de l'enfance font leur mue avant la rentrée scolaire

La ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, Asma Jabri, a effectué ce jeudi matin une série de visites de terrain dans les gouvernorats de Tunis et d'Ariana. Ces déplacements s'inscrivent dans le cadre du suivi de l'avancement des programmes régionaux du ministère et de la vérification de l'état de préparation des infrastructures avant le lancement de la nouvelle année éducative.

Au complexe de l'enfance de Sidi Hassine, la ministre s'est enquise de l'avancement des travaux d'aménagement en présence du délégué de la région, de la secrétaire générale de la municipalité et des concepteurs du projet. Elle a insisté sur la nécessité de redoubler d'efforts afin d'achever les interventions et de garantir la réouverture rapide de l'établissement.

Lors de son passage au complexe de l'enfance de Hay Ettadhamen, la ministre a inspecté l'ensemble des espaces pour s'assurer qu'ils répondent aux conditions d'accueil optimales. Elle a également vérifié la mise à disposition des fournitures destinées à garantir un retour scolaire réussi aux enfants pris en charge. À cette occasion, elle a ordonné une exploitation maximale de l'espace sportif de l'établissement au profit des enfants du complexe et de l'ensemble du quartier, afin de dynamiser les activités sportives et éducatives locales.

Dans nos archives 22 espèces d'herbiers marins sur 72 en voie d'extinction : un appel urgent à l'actionEnfin, Asma Jabri s'est rendue au club d'enfants de Mnihla, où les travaux d'aménagement touchent à leur fin. Elle a appelé à finaliser les préparatifs en vue de la réouverture de la structure dans les prochaines semaines, tout en accélérant la livraison des équipements nécessaires pour assurer un démarrage exemplaire.

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À l'issue de ces visites, la ministre a donné ses instructions aux directions centrales et aux services régionaux pour intensifier le suivi de terrain des travaux de maintenance et d'équipement à travers l'ensemble des gouvernorats, garantissant ainsi un fonctionnement conforme aux normes de qualité et de sécurité centrées sur l'intérêt supérieur de l'enfant.