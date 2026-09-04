Tunisie: Kasserine - La production de pommes devrait atteindre près de 70.000 tonnes

La production de pommes dans le gouvernorat de Kasserine devrait atteindre près de 70.000 tonnes au titre de la campagne agricole en cours, selon les estimations préliminaires, a indiqué le président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche maritime, Mohamed Hassan Azhari.

Cette production serait en hausse par rapport à la campagne agricole précédente, au cours de laquelle la récolte avait été estimée à environ 62.000 tonnes, soit une progression de près de 8.000 tonnes.

Kasserine occupe depuis plusieurs années la première place au niveau national en matière de production de pommes. Les vergers sont répartis dans plusieurs délégations du gouvernorat, notamment à Sbikha et Foussana, qui constituent les principaux pôles de production de la région.

La filière contribue à la création de richesse et au développement de l'activité économique à l'échelle locale et régionale. "Elle demeure toutefois confrontée à plusieurs difficultés, notamment le vieillissement d'une partie des vergers, ainsi que des problèmes liés à la promotion, à la commercialisation et aux conditions climatiques", a encore précisé Azhari dans une déclaration à Mosaique Fm.