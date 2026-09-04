Tunisie: Djerba - Lancement en octobre du projet pilote de valorisation biologique des déchets

À l'issue d'une rencontre tenue mercredi entre le gouverneur de Médenine, Walid Taboubi, et le directeur général de l'Agence nationale de gestion des déchets (ANGed), Badreddine Lasmar, un accord a été conclu pour le démarrage, début octobre prochain, de la phase expérimentale de l'unité pilote de valorisation biologique des déchets à Djerba, une fois l'installation des équipements achevée.

Fruit d'une expertise 100 % tunisienne, ce projet est mené dans le cadre d'un partenariat entre l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME) et l'ANGed, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). L'installation permettra de traiter près de 6 000 tonnes de déchets organiques par an. Elle évitera ainsi l'émission de 5 600 tonnes de dioxyde de carbone, tout en produisant environ 1 600 MWh d'électricité et près de 3 900 tonnes de compost biologique.

Cette nouvelle unité constitue un jalon stratégique dans les efforts de la Tunisie en matière de transition énergétique. Elle s'inscrit dans une approche participative globale axée sur la valorisation énergétique des déchets organiques, en parfaite cohérence avec la vision nationale visant à stimuler l'économie circulaire et à renforcer l'indépendance énergétique du pays.