Tunisie: Au pays - La vague de chaleur touche à sa fin, un possible refroidissement attendu en septembre

La vague de chaleur qui a marqué les dernières semaines en Tunisie est désormais arrivée à son terme, avec des températures qui devraient évoluer, dans les prochains jours, autour des normales saisonnières ou légèrement au-dessus, a indiqué jeudi le professeur de géographie et spécialiste des prévisions météorologiques Amer Bahba.

Ce dernier a précisé que la situation devrait progressivement évoluer vers des conditions thermiques plus modérées, après un été marqué par des épisodes de chaleur particulièrement intenses.

Selon le même spécialiste, l'arrivée d'un air plus froid, voire le passage d'une dépression atmosphérique, pourrait être observée durant la deuxième moitié du mois de septembre.

Cette tendance est également évoquée par les dernières actualisations des modèles météorologiques, qui font état d'une possible progression d'une masse d'air plus froide que les normales vers l'ouest et le centre de la Méditerranée, avec une extension progressive de ses effets vers la Tunisie.

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Dans nos archives El Omrane : Le corps d'une fillette de six ans découvert, des traces de violence révèlent un drameLes projections à moyen terme font notamment apparaître, à partir du 12 septembre, une possible évolution thermique notable, avec des températures à environ 1.500 mètres d'altitude qui pourraient se situer en dessous des normales climatiques sur une partie de la Tunisie.

Ces données restent toutefois à considérer avec prudence, compte tenu de l'échéance relativement éloignée des prévisions. Leur confirmation dépendra de la persistance de cette tendance dans les prochaines actualisations des modèles météorologiques.

Après plusieurs semaines de températures exceptionnellement élevées, une évolution vers des conditions plus tempérées pourrait ainsi marquer progressivement l'approche de l'automne en Tunisie.