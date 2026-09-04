Tunisie: Adnane Chaouachi quitte la réanimation

Le chanteur tunisien Adnane Chaouachi a quitté le service de réanimation après avoir été victime d'un problème de santé, a indiqué sa famille.

Selon la même source, son état de santé évolue actuellement vers la stabilisation, après avoir nécessité une prise en charge médicale en soins intensifs.

La famille du chanteur a fait savoir que son état connaît une évolution favorable, sans fournir davantage de précisions sur la nature de son problème de santé.

Les messages de soutien et les voeux de prompt rétablissement se sont multipliés à l'adresse du chanteur, auquel sont souhaitées une guérison rapide et une bonne santé.