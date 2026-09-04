Afrique: EST - Mercato - Florian Danho transférable

Bien que les négociations entre le Français et Ittihad Tripoli n'aient pas abouti, Florian Danho pourrait quitter le Parc B dès cet été. L'avant-centre franco-ivoirien est sur les tablettes des deux clubs casablancais.

L'offre émise par le club tripolitain, Al-Ittihad, à l'Espérance a été acceptée. Sauf que la proposition faite au joueur n'a pas été de son goût. Cela dit, Florian Danho intéresse les deux clubs casablancais.

Le Wydad a émis une offre à l'Espérance, jugée inappropriée à la valeur du joueur. Et tout récemment, le Raja est entré en lice.

Renseignement pris auprès d'une source bien informée : "Si une bonne offre parvient au club, Florian Danho est transférable dès cet été". Pour rappel, le mercato estival prendra fin en Tunisie le 20 septembre.

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Dans nos archives Ligue 1 -- 23e Journée - CSS : Ne pas rechuterUne mise au point avec Laurentiu Reghecampf

Même s'il bénéficie encore de la confiance de ses employeurs, une réunion de mise au point a eu lieu au début de la semaine avec l'entraîneur, Laurentiu Reghecampf. Une mise au point qui s'est imposée après la débâcle de dimanche dernier face à la JSO.

Le technicien roumain doit rectifier le tir au plus vite. A lui de savoir convaincre par ses choix lors de la prochaine sortie du championnat contre l'ASM. Seules la victoire et une prestation convaincante apaiseront les supporters en colère.

Belaïli à la disposition du staff technique !

N'étant pas convaincant et en baisse de régime criarde lors des deux premières sorties du championnat, Youssef Belaïli est sommé de se reprendre au plus vite. Et même s'il doit suivre une préparation physique pour rattraper son retard, il sera tout de même à la disposition du staff technique pour le match de l'ASM. Seul Laurentiu Reghecampf décidera de sa convocation et de sa participation.

Cela dit, même s'il est convoqué pour la prochaine rencontre, il est judicieux que Youssef Belaïli débute le match sur le banc des remplaçants et de ne le faire rentrer qu'à la fin, juste pour avoir un temps de jeu afin de l'aider dans son processus de réhabilitation.

Le titulariser condamnera à coup sûr l'équipe, car à court d'arguments, Belaïli ne peut être utile et il vaut mieux désigner un autre attaquant pour s'occuper du couloir gauche. Abdramane Konaté fait déjà du bon travail. Laisser Belaïli sur le banc libérera de la place pour un deuxième attaquant de pointe.