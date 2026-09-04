Tunisie: Football - Quatre clubs sanctionnés par la Ligue nationale professionnelle

Le Bureau de la Ligue nationale de football professionnel a infligé des blâmes assortis d'amendes de 5.000 dinars à quatre clubs, à la suite de jets de projectiles sur la pelouse par leurs supporters lors de rencontres disputées les 29 et 30 août 2026.

Les sanctions ont été prononcées lors de la réunion du Bureau de la Ligue tenue jeudi 3 septembre 2026, sur la base des feuilles de match des arbitres et des rapports des officiels, précise l'instance.

Le Club sportif sfaxien (CSS) a ainsi écopé d'un blâme et d'une amende de 5.000 dinars pour des jets de projectiles par ses supporters lors du match face à l'Espérance sportive de Zarzis, disputé le 29 août.

Le Club africain (CA) a également été sanctionné d'un blâme et d'une amende de 5.000 dinars pour des faits similaires lors de sa rencontre contre l'Espoir sportif de Hammam Sousse, le même jour.

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Le Club sportif sfaxien, l'Étoile sportive du Sahel (ESS) et l'Olympique de Béja (OB) ont, à leur tour, été sanctionnés d'une amende de 5.000 dinars et d'un blâme pour des jets de projectiles sur la pelouse lors de leurs matchs respectifs.

L'ESS est concernée par les incidents survenus lors de sa rencontre face à l'Étoile sportive de Métlaoui, le 30 août, tandis que l'Olympique de Béja a été sanctionné à la suite de son match contre l'Union sportive de Ben Guerdane, disputé le même jour.