Tunisie: Le pays- Vers la fin de la crise des eaux minérales à la mi-septembre

La distribution des eaux minérales connaît une amélioration en Tunisie, portée notamment par le recul des températures et la légère baisse de la consommation, a indiqué, jeudi 03 septembre 2026, Lassaad Mezah, président de la Chambre nationale des producteurs de boissons non alcoolisées.

Ce dernier a précisé que la production s'est rapprochée du niveau nécessaire pour couvrir la consommation quotidienne, estimant que la situation devrait progressivement revenir à la normale d'ici le 15 septembre.

Lassaad Mezah a, par ailleurs, souligné que la distribution des eaux minérales ne sera pas limitée aux grandes surfaces commerciales. Elle devrait également s'étendre aux différents autres circuits du commerce de détail afin d'améliorer l'approvisionnement des consommateurs.

Les unités de production concentrent actuellement leurs efforts sur les bouteilles de grande capacité, notamment celles de 1,5 et 2 litres, a-t-il ajouté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans nos archives L'unité de fabrication de fromages à Smâr : Une nouvelle initiative qui coïncide avec le mois de RamadanEn prévision de l'été prochain, une stratégie a également été mise en place avec le ministère du Commerce et l'Office des eaux minérales pour constituer un stock stratégique à un niveau élevé, a fait savoir le président de la Chambre nationale des producteurs de boissons non alcoolisées.

Cette mesure vise à éviter la répétition des difficultés d'approvisionnement enregistrées durant l'été 2026.