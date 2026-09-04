Tunisie: Rentrée scolaire - Ces fournitures peuvent présenter des risques pour les enfants

L'Agence nationale d'évaluation des risques (ANER) relevant du ministère de la santé a appelé les parents à vérifier la sécurité des fournitures scolaires en particulier en ce qui concerne les produits pouvant contenir des substances chimiques nuisibles à la santé et à choisir des cartables scolaires appropriés en termes de poids et de conformité aux normes.

L'agence a souligné, dans une vidéo de sensibilisation publiée jeudi sur la page du ministère de la santé sur les réseaux sociaux, que certaines fournitures scolaires peuvent contenir des substances chimiques qui constituent un risque pour la santé des enfants au contact répété par la peau, la bouche, la respiration ou les yeux.

Dans ce contexte, elle a recommandé d'acheter les fournitures scolaires auprès de circuits de vente organisés et contrôlés, de s'assurer de l'existence d'informations claires sur les produits, de lire attentivement les données concernant les précautions d'usage et de s'y conformer.

De plus, elle a appelé à éviter les fournitures qui ressemblent par leur forme, leur couleur ou leur odeur aux aliments, tels que les gommes en forme de bonbons ou les taille-crayons qui prennent la forme de certains fruits, afin d'éviter toute confusion avec les produits alimentaires.

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En ce qui concerne les colles, l'ANER a recommandé de s'assurer que le produit est destiné à un usage scolaire et de privilégier les emballages en papier plutôt qu'en plastique.

S'agissant des contenants alimentaires et des bouteilles d'eau, l'ANER a souligné l'importance de choisir les produits adaptés à l'âge de l'enfant, faciles à nettoyer et à utiliser, fabriqués à partir de matériaux destinés à un usage alimentaire.

Elle a également mis en garde contre les risques de porter un cartable lourd, précisant que le poids excessif peut entraîner des douleurs au niveau de la colonne vertébrale et des muscles, des problèmes de posture et d'équilibre, ainsi qu'une fatigue accrue, surtout chez les enfants qui sont encore en phase de croissance.

L'agence a recommandé de choisir un cartable léger, dont le poids total, une fois rempli de fournitures, ne doit pas dépasser 10 pc du poids de l'enfant, avec un dos renforcé et rembourré, et des bretelles larges, rembourrées et ajustables.

En ce qui concerne les cartables à roulettes, l'ANER a recommandé d'alterner entre le fait de les tirer et de les porter sur le dos, soulignant que la protection des enfants commence par le choix judicieux des fournitures à même de garantir une rentrée scolaire en toute sécurité.