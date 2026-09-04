Sénégal: L'ADEPME et le FDCUIC renforcent leur coopération

L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) et le Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives (FDCUIC) ont signé, jeudi 3 septembre 2026 à Dakar, une convention de partenariat destinée à mieux accompagner les entreprises et porteurs de projets évoluant dans les secteurs culturels et créatifs.

Une nouvelle étape dans la structuration des industries créatives au Sénégal. L'ADEPME et le FDCUIC veulent désormais rapprocher leurs dispositifs d'intervention afin d'offrir un accompagnement plus intégré aux acteurs des cultures urbaines et des industries créatives.

À travers cet accord, les deux structures publiques entendent articuler leurs compétences. Le FDCUIC apportera notamment son soutien financier, tandis que l'ADEPME mettra à disposition son expertise en matière d'accompagnement, de structuration et de développement des entreprises.

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« Les structures publiques d'appui partagent les mêmes cibles et les mêmes objectifs. Notre devoir est de mutualiser nos interventions plutôt que de les juxtaposer », a souligné Ismaïla Kébé, directeur général de l'ADEPME. Selon lui, cette démarche doit permettre de renforcer la cohérence de l'action publique et de mieux sécuriser les financements accordés aux entreprises créatives.

Un accompagnement de la création à la consolidation

Le partenariat prévoit notamment la mise en oeuvre du programme conjoint CAP STRUC, destiné aux bénéficiaires de l'appel à projets du FDCUIC pour l'année 2026.

Deux cohortes sont prévues. La première, baptisée « Consolidation », ciblera les entreprises ayant bénéficié d'un financement. La seconde, « Tremplin », s'adressera aux candidats non retenus, avec l'objectif de les préparer aux prochains appels à projets.

L'accord prévoit également un appui à la formalisation des entreprises, au renforcement des capacités et à l'accès au financement, notamment à travers le Guichet unique d'accès au financement des PME (GUF-PME).

Les deux partenaires comptent par ailleurs renforcer leur présence dans les principaux rendez-vous consacrés à l'entrepreneuriat et aux industries créatives. Ils prévoient ainsi une participation croisée au Village des industries créatives du Forum de la PME et au Salon national des cultures urbaines et des industries créatives.

Faire émerger des « champions culturels »

Au-delà de l'accompagnement des entreprises existantes, l'ADEPME et le FDCUIC veulent également identifier les entreprises culturelles présentant un fort potentiel de croissance.

Le dispositif prévoit ainsi la détection de « champions culturels », entendus comme des entreprises susceptibles de générer davantage d'emplois, de valeur ajoutée et de débouchés à l'exportation.

À travers cette coopération, les deux structures affichent leur volonté de contribuer à la transformation des activités culturelles en véritables entreprises capables de se structurer, de se développer et de conquérir de nouveaux marchés.

Une orientation qui s'inscrit dans les ambitions de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, notamment en matière de création d'emplois et de valorisation du potentiel économique des jeunes et des femmes.

L'enjeu est désormais de faire des cultures urbaines et des industries créatives non seulement des espaces d'expression culturelle, mais également des secteurs économiques structurés, compétitifs et capables de contribuer durablement à la création de richesse au Sénégal.