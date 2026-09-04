Sénégal: Aminata Boye, la voix sénégalaise des familles de migrants disparues

Aminata Boye a transformé son chagrin en action : après la disparition de son fils aîné lors d'une tentative de migration en pirogue de mer branlante, elle est devenue un pilier de force pour ceux qui, au Sénégal, subissaient une perte similaire.

Lorsque l'AFP a rendu visite à Boye en début d'année, elle effectuait l'une de ses visites régulières aux nombreuses familles endeuillées du quartier de Tefees, à Mbour, une ville côtière de ce pays d'Afrique de l'Ouest.

À Tefees, environ un foyer sur trois a perdu un membre, principalement un jeune, décédé ou disparu en raison de la migration. La souffrance de ces familles reste un sujet tabou au Sénégal, point de départ crucial pour les milliers d'Africains qui, au fil des ans, ont péri ou disparu en tentant la périlleuse traversée de l'Atlantique vers l'Europe.

« Ils ont emporté l'âme du quartier avec eux », murmura Anna Diop, 43 ans, que Boye était venue voir.

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Dans sa seule rue, 43 personnes ont disparu, a-t-elle déclaré.

Diop a décrit comment, en 2024, elle a perdu ses deux fils, Gora et Mame Doudou, âgés de 17 et 15 ans.

« C'étaient des garçons courageux, pas des délinquants. Ils étaient travailleurs et faisaient la joie du quartier », a-t-elle déclaré.

Ils lui avaient dit qu'ils allaient en Gambie pour faire du commerce pendant quelques jours, car la pêche ne se passait pas bien.

Mais leur canoë, ou pirogue, qui les transportait en fait vers l'Europe, a été retrouvé à la dérive avec les 34 passagers morts.

L'accident a dévasté sa famille : Diop a également perdu deux neveux et deux frères dans le même bateau.

- Angoisse familière -

Submergée par l'émotion, Boye a réconforté Diop. Elle ne connaît que trop bien cette angoisse : en 2020, elle a vécu la même tragédie.

Cette année-là, deux de ses fils partirent du Sénégal en pirogue à trois jours d'intervalle.

L'un d'eux, âgé de seulement 14 ans, a rejoint l'Espagne et y poursuit actuellement ses études. Mais l'autre, Waly, âgé de 19 ans, est porté disparu depuis.

Des portraits de Waly sont accrochés dans la cour de la maison de Boye à Mbour, où cette femme de 48 ans élève seule ses cinq autres enfants.

Son fils avait lui aussi rencontré des difficultés à cause de la pêche.

« Waly m'a caché son départ », a déclaré Boye. « Je ne lui en veux pas, il n'est pas parti pour mourir, mais pour aider sa famille. »

Après une semaine sans nouvelles, elle a commencé à s'inquiéter et a finalement confirmé qu'il avait embarqué à bord d'un bateau repéré en détresse au large de la Mauritanie.

La nouvelle l'a anéantie : « Je suis tombée malade immédiatement, je ne voulais plus sortir ni même entendre les gens parler de bateaux. »

Elle a même envoyé des proches en Mauritanie pour le rechercher dans les hôpitaux, en vain.

Boye, qui avait déjà une expérience dans le travail social, s'est forgée une carapace de résilience.

Dans un pays où les autorités adoptent majoritairement une approche répressive, elle s'efforce de mettre en lumière les difficultés des familles et de les aider à survivre.

L'année où son fils a disparu, elle a fondé le Collectif des victimes de la migration irrégulière au Sénégal (COVES), après avoir constaté que les familles « étaient laissées à elles-mêmes et ne recevaient aucun soutien des autorités ».

L'association soutient plus d'une centaine de femmes dont les enfants ou les maris sont décédés ou ont disparu lors de leur migration. Elle organise également des collectes pour les fêtes et la rentrée scolaire, ainsi que des ateliers de couture qui procurent un revenu à ces femmes.

- Pour les mères -

Fatou Ngom, une mère de trois enfants dont le mari a disparu lorsque son bateau a pris feu en 2022, a déclaré qu'elle demandait parfois du riz à Boye « pour pouvoir cuisiner quelque chose pour mes enfants ».

Boye est devenue une interlocutrice clé pour d'autres organisations, notamment le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Elle voyage également à l'étranger à la recherche de personnes disparues, en collaboration avec l'association à but non lucratif Alarm Phone.

« Les familles viennent me voir avec des photos de leurs enfants pour que je puisse commencer les recherches », a-t-elle déclaré.

Ndeye Ndiaye, une habitante de Mbour dont la fille, Awa, est décédée au Maroc en 2024 après le naufrage de sa pirogue, a déclaré que Boye « m'a appelée chez moi pour parler et me ramener à la raison ».

« C'est grâce à Aminata (Boye) que je suis encore là à vous parler, car j'avais presque perdu la raison », a déclaré Ndiaye.

Boye arbore souvent une expression sérieuse, qui se transforme parfois en un sourire communicatif.

Son caractère s'est forgé dès l'enfance, lorsqu'elle a travaillé comme l'une des rares filles pêcheuses de la région jusqu'à l'âge de 20 ans.

Lorsque son frère est parti pour l'école coranique, elle était la seule enfant restée à la maison : « J'étais proche de mon père, alors il m'a initiée à la pêche contre la volonté de ma mère », a-t-elle déclaré.

Boye ne mâche pas ses mots concernant ses convictions : « L'État doit s'efforcer de sensibiliser les jeunes et de leur offrir des perspectives pour les inciter à rester au Sénégal », a-t-elle déclaré.

Elle critique également les politiques restrictives en matière de visas et les fermetures de frontières en Europe, ce qui, selon elle, « explique en partie pourquoi des jeunes prennent la mer » et y meurent.

La migration est omniprésente dans la vie de Boye : sa rue surplombe un point de départ connu, ce qui a valu à son quartier le surnom d'« Aéroport ».

Sur le chemin du retour, Boye croisa un jeune parent, les yeux rivés sur la mer.

Une discussion animée s'ensuivit : deux jours plus tôt, il était parti en pirogue, mais le moteur était tombé en panne, obligeant tout le monde à rebrousser chemin.

« Quand ils veulent partir, il est difficile de les retenir », a déclaré Boye.

« Son frère a essayé trois fois et c'est moi qui ai dû aller le chercher sur le bateau à chaque fois », dit-elle, le regard empreint de détresse.