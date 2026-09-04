Sénégal: JOJ 2026 - La lutte sénégalaise muscle ses cadres avant le grand défi olympique

La lutte sénégalaise accélère sa préparation en direction des Jeux olympiques de la jeunesse «Dakar 2026». Démarrée le 29 août et courant jusqu'au 6 septembre à l'Arène nationale, la Semaine nationale de formation et de développement de la lutte rassemble entraîneurs, arbitres et officiels techniques autour des exigences de la lutte olympique et du Beach Wrestling. Ouverte officiellement par le président Bira Sène, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la préparation nationale aux Joj « Dakar 2026 », avec le soutien de la Solidarité olympique.

Durant neuf jours, l'objectif est de renforcer les ressources humaines de la discipline et de les préparer aux standards internationaux. Le programme prévoit notamment des cours techniques Uww de niveau 2 pour les entraîneurs, ainsi que des sessions de formation et de perfectionnement pour les arbitres en lutte olympique et en Beach Wrestling. Les officiels techniques nationaux sont également concernés afin de mieux maîtriser les normes en vigueur sur la scène internationale.

Articulés autour de volets théorique et pratique, déclinés en plusieurs modules, les travaux regroupent notamment les directeurs techniques régionaux, les arbitres et les officiels techniques, sous la conduite de Vincent Aka, expert international de l'United World Wrestling (Uww). À terme, l'instance fédérale entend constituer un vivier de techniciens qualifiés, capables d'accompagner durablement le développement de la lutte au Sénégal, tout en préparant ses acteurs aux exigences organisationnelles et techniques liées à l'accueil des JOJ « Dakar 2026».