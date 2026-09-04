Ile Maurice: Le directeur général Titrudeo Dawoodarry raconte les intimidations

Le directeur général (DG) de la FCC, Titrudeo Sanjay Dawoodarry, est revenu longuement pour l'express sur les circonstances qui l'ont conduit à porter plainte, en mars 2026, après avoir reçu une lettre de menaces. L'enveloppe contenait deux balles. Le message était équivoque :«Swazir ki kote latet to le, bal-la va aterir».

Quelques jours avant, alors qu'il s'apprêtait à monter dans son véhicule, une voiture avait déboulé près de son domicile. Il a relevé l'immatriculation et mené ses propres vérifications : le véhicule appartenait à Steven Moothoocurpen, et des photos attestent de la présence de ce dernier au volant. Dawoodarry affirme par ailleurs avoir découvert une photo de sa propre maison sous différents angles sur le téléphone de Moothoocurpen, saisi dans le cadre de l'enquête sur les fuite de documents de la FCC.

Le DG indique avoir fait une déposition au Central Criminal Investigation Department à ce sujet, tout comme un autre enquêteur de la FCC, chargé du volet blanchiment d'argent et trafic de drogue de ce dossier, également menacé par un suspect différent, déjà écroué dans cette affaire.

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«Les barons de la drogue n'apprécient guère que l'on démantèle leur cartel. Non seulement j'ai été visé, mais mon équipe également, et nous ne reculerons devant rien, malgré les fuites d'informations», nous dit Titrudeo Dawoodarry.

L'enquête sur l'envoi de la lettre de menaces de mars dernier a permis l'arrestation d'Aldric Vincent Boodoo, de Satyam Gitesh Samnath et de Laval Mervin Dupré. Selon les éléments recueillis, Satyam Gitesh Samnath, pompier de profession âgé de 26 ans et domicilié à Eau-Coulée, serait le commanditaire. Il aurait recruté Aldric Vincent Boodoo et Laval Mervin Dupré pour acheminer la lettre et les deux balles jusqu'au domicile du DG de la FCC, dans les hautes Plaines-Wilhems.

Les deux complices se seraient rendus sur place à moto, tard dans la nuit du jeudi 12 mars dernier. Aldric Vincent Boodoo pilotait l'engin. «Aucune intimidation ne nous fait peur. Toutes les critiques que nous recevons en ce moment ne nous arrêteront pas, car notre enquête est solide», affirme Titrudeo Sanjay Dawoodarry.

Fuite de documents à la FCC : la motion de caution de Steven Moothoocurpen entendue aujourd'hui

Steven Moothoocurpen, en cour de Moka hier matin, est arrêté pour «conspiracy to pervert the course of justice». Il serait également lié aux menaces subies par le DG de la FCC.

L'affaire des documents hautement confidentiels - dont des «Application Orders» et des «Judges' Orders» portant sur des biens visés par des enquêtes de la FCC - retrouvés sur le téléphone portable de Steven Moothoocurpen avance. Des copies de ces mêmes documents auraient été transmises à Me Nushumi Balgobin Kandai, l'avocate de Moothoocurpen, et retrouvées sur son propre téléphone.

Entendue «under warning» depuis le 2 septembre, elle a pu quitter les locaux de la FCC à l'issue de son audition, hier. Moothoocurpen, lui, a été arrêté pour «conspiracy to pervert the course of justice». En cour de Moka, hier, sa demande de libération a été refusée, contestée par la FCC. Son avocat, Me Neil Pillay, a aussitôt déposé une motion de caution, qui sera entendue ce vendredi à 13 heures devant le même tribunal.