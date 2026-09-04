Ile Maurice: Le CEB appelé à clarifier le statut des dettes d'électricité

Le différend entre plusieurs habitants de la Résidence Macanne, à Pointe-aux-Sables, et le Central Electricity Board (CEB) a connu un nouvel épisode. Dans un communiqué daté du 25 août, les résidents affirment avoir constaté que les montants d'électricité qui leur avaient été réclamés ne figuraient plus sur leurs factures physiques, mais restaient visibles sur leurs factures électroniques, notamment sur Juice et Blink.

Ils demandent au CEB de préciser officiellement si ces sommes ont été annulées, suspendues ou simplement retirées temporairement des factures imprimées. Ils réclament également un Statement of Account détaillé et actualisé ainsi que la confirmation qu'aucune mesure de recouvrement ou de déconnexion ne sera prise tant que le dossier n'est pas définitivement clarifié.

Pour rappel, des sommes pouvant atteindre environ Rs 280 000 avaient été réclamées à plus d'une centaine de familles. Selon le CEB, un audit interne avait permis de constater que les relevés transmis par un meter reader ne correspondaient pas aux consommations réelles. Des chiffres inférieurs à la consommation effective auraient ainsi été enregistrés, entraînant une sous-facturation pendant une certaine période.

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Le CEB a toutefois souligné que certains habitants avaient reconnu la situation et accepté de régulariser leurs comptes. Des accords ont déjà été signés avec certains d'entre eux, qui continuent à régler leurs factures selon les modalités convenues.

Deux propositions de paiement avaient été avancées : un échelonnement sur 36 mois ainsi qu'une formule prévoyant Rs 1 000 par mois pour les montants élevés et Rs 500 pour les sommes moins importantes, même si le remboursement devait s'étendre sur plusieurs années. Certains résidents ayant refusé ces propositions, le CEB indique qu'une nouvelle décision pourrait être examinée lors d'une prochaine réunion de son conseil d'administration ce mois-ci.