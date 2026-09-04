Ile Maurice: La BoM centralise ses statistiques

La Banque de Maurice (BoM) centralise désormais ses données économiques et financières sur une seule plateforme. Baptisée BOMStats, elle a été lancée hier à PortLouis, en présence du Premier ministre, Navin Ramgoolam, de la gouverneure de la BoM, Priscilla Muthoora Thakoor, du First Deputy Governor, Rajeev Hasnah, du Second Deputy Governor, Ramsamy Chinniah, et de plusieurs représentants des secteurs public et privé.

BOMStats a pour objectif de rendre les statistiques de la banque centrale plus facilement accessibles aux professionnels, chercheurs, entreprises, institutions internationales et au grand public. La plateforme repose sur l'Open Data Portal 2.0 de la Banque africaine de développement et utilise le format SDMx, un standard international consacré à l'échange de données statistiques.

Pour Navin Ramgoolam, l'accès à des données fiables constitue un élément essentiel à la prise de décision. «Une bonne politique économique commence par de bonnes statistiques», a-t-il déclaré. Le Premier ministre a estimé que des données produites selon des normes reconnues permettent de «mesurer la réalité économique» et de prendre des décisions «basées sur des faits plutôt que sur des perceptions».

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Le PM a également rappelé le parcours de Maurice en matière de diffusion des données. Le pays a adhéré en 2012 au Special Data Dissemination Standard (SDDS) du Fonds monétaire international, avant d'accéder au SDDS+ en mars 2026. «Maurice est devenu le premier pays africain à rejoindre ce niveau de référence», a-t-il indiqué.

Le chef du gouvernement a aussi fait état des réformes visant à renforcer la gouvernance statistique, notamment la révision de la Statistics Act et les mesures destinées à consolider l'indépendance de Statistics Mauritius. «L'indépendance, l'impartialité, la transparence et la responsabilité des institutions sont essentielles pour instaurer la confiance», a-t-il affirmé.

Autre chantier annoncé, Statistics Mauritius doit commencer en septembre la mise en oeuvre progressive du System of National Accounts 2025 des Nations unies, sur une période de trois ans. Cette réforme doit permettre de «maintenir nos statistiques nationales en phase avec les standards internationaux» et de mieux tenir compte des transformations de l'économie mauricienne.

La gouverneure de la BoM, Priscilla Muthoora Thakoor, a pour sa part rappelé que le lancement de BOMStats intervenait deux jours après le 59e anniversaire de la banque centrale, célébré le 1eᣴ septembre. Elle a présenté la plateforme comme une nouvelle étape dans la stratégie de l'institution en matière de transparence, de gouvernance des données et de digitalisation.

«Les données sont essentielles à une politique monétaire saine», a-t-elle déclaré, en rappelant leur importance pour suivre l'inflation, la stabilité financière, les vulnérabilités extérieures et la résilience des systèmes de paiement.