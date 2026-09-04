Ile Maurice: Raviraj Beechook réclame des contrôles renforcés

La baguette de 200 grammes à Rs 8 est-elle réellement disponible ? C'est la question soulevée par le député Raviraj Beechook à l'Assemblée nationale mardi, interpellant le ministre du Commerce, Michaël Sik Yuen.

Ce prix est rendu possible grâce à la farine subventionnée, vendue Rs 217,50 le sac de 25 kg via la State Trading Corporation (STC), soit 33,5 % de moins que le marché. Or, selon Raviraj Beechook, la baguette à Rs 8 serait introuvable, remplacée par des baguettes au sésame ou au pavot, vendues de Rs 10 à 15. «Il est inacceptable que les boulangeries et supermarchés ne proposent pas de baguettes à Rs 8, contraignant les consommateurs à payer plus cher pour ces fancy breads», a-t-il déclaré, soulignant que ces produits échappent au contrôle des prix.

Pour le député, la subvention doit avant tout bénéficier aux consommateurs : «La taxe payée par les contribuables doit servir à alléger le portefeuille et non à enrichir les boulangeries et les supermarchés.» Nasser Moraby, président de l'Association des propriétaires des boulangeries, invoque, lui, les coûts supplémentaires : «Kan nou pe aste sa bal lafarinn-la Rs 217,50 ek STC, ena osi fre transpor.»