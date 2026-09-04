Ile Maurice: L'excellence culinaire mauricienne à l'honneur lors de l'«Enthronement Night»

Le savoir-faire culinaire mauricien a été à l'honneur le 26 août, à Fairy Garden, au Domaine de Rose-Belle, à l'occasion de l'Enthronement Night 2026 de la Mauritian Chefs Association (MCA). La cérémonie a réuni chefs, professionnels de l'hôtellerie, partenaires et nouveaux membres autour d'une même ambition : faire rayonner la gastronomie au-delà des frontières.

Au-delà des ingrédients et des assiettes bien garnies, la soirée a célébré «la passion, la dévotion, la créativité et l'excellence» de celles et ceux qui transforment de simples produits en expériences mémorables. Derrière chaque plat, ont souligné les organisateurs, se trouvent le travail, la discipline et l'imagination. Pour le président de la MCA, le chef Mayeven Coopen, cette cérémonie a constitué un moment de «fierté, de reconnaissance et de célébration».

Il a rappelé que l'association oeuvre à positionner le pays comme une destination gastronomique de référence, en mettant en avant sa culture, sa créativité et son savoir-faire.

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La dimension internationale occupe une place centrale dans cette démarche. À travers sa participation à des forums, congrès et compétitions, notamment au sein du réseau Worldchefs, la MCA entend promouvoir les saveurs locales et le talent des chefs. «Chaque fois que notre drapeau national est brandi à l'étranger, nous écrivons l'histoire de notre peuple, de notre terre et, bien sûr, de notre cuisine», a déclaré le chef Coopen.

La formation demeure également au coeur de la mission de l'association. Séminaires, ateliers, compétitions et programmes de mentorat permettent aux professionnels de maintenir leurs compétences aux standards internationaux et d'encourager l'innovation.

La jeunesse a aussi été mise en avant lors de cette soirée. Les nouveaux membres, Lakshna, Brian, William, Ouvalen et Vanshika, se sont dit fiers d'intégrer l'association et ambitionnent d'ouvrir dans cinq ans leurs propres restaurants et de représenter le pays à l'étranger.

Maurice s'est qualifié comme vice-champion d'Afrique lors de la sélection de l'International Catering Cup 2026 à Madagascar et participera à la finale mondiale, prévue le 21 janvier 2027 en France. Le chef Pravesh Chotoree, membre depuis trois ans, estime que la MCA contribue notamment à développer la créativité des jeunes et à valoriser la cuisine mauricienne.