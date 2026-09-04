Cote d'Ivoire: Concert - Diamy Sacko à la conquête du public ivoirien

L'artiste, chanteuse et compositrice malienne, Diamy Sacko, à l'état civil Diaminatou Sacko, arrive en Côte d'Ivoire pour un concert prévu à l'Institut français en décembre 2026.

Une étape importante pour l'artiste qui entend élargir son audience tout en affirmant une identité musicale nourrie par ses origines, avec l'ambition de faire découvrir son répertoire et son univers artistique au public ivoirien. Sa venue à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, s'inscrit dans une démarche d'ouverture vers de nouveaux publics et de développement de sa carrière au-delà des frontières maliennes.

Née à Ségou et originaire de Kayes, Diamy Sacko a grandi dans une famille où la musique occupe une place importante. Cet environnement familial a contribué à nourrir sa passion pour cet art et à façonner son parcours.

La chanteuse est, rappelons-le, la soeur de la célèbre artiste malienne Amy Sacko. Cet héritage familial constitue un repère dans son parcours, mais Diamy Sacko entend le dépasser pour construire sa propre identité artistique.

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Sa musique est nourrie par ses origines et son parcours, tout en s'inscrivant dans une volonté d'aller à la rencontre d'un public toujours plus large.

Cette démarche l'amène aujourd'hui à s'intéresser à la scène ivoirienne, particulièrement dynamique et ouverte aux sonorités venues d'ailleurs.

Son passage à Abidjan sera donc l'occasion pour le public de mieux découvrir une artiste qui souhaite conjuguer héritage culturel et expression personnelle.

Une nouvelle étape pour la chanteuse malienne, qui poursuit son chemin artistique avec l'ambition de faire résonner sa voix au-delà de son pays d'origine.