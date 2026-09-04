Cote d'Ivoire: L'inclusion financière au pays, une avancée remarquable

Cette contribution a pour objet de saluer les progrès remarquables accomplis en matière d'inclusion financière et de soumettre quelques pistes susceptibles de consolider cette dynamique et d'en renforcer l'impact économique et social.

Une transformation profonde des usages financiers

Ces dernières années, la Côte d'Ivoire a connu une transformation considérable des habitudes financières de sa population. L'essor du mobile money, des paiements numériques et, plus récemment, la généralisation des comptes marchands constitue une véritable révolution dans l'accès aux services financiers. Dans les marchés, les quartiers, les gares, les commerces de proximité et jusque dans de nombreuses activités relevant traditionnellement de l'économie informelle, les petits commerçants disposent désormais de solutions leur permettant de recevoir directement et instantanément les paiements de leurs clients.

Du vendeur de produits alimentaires au restaurateur, de la couturière au chauffeur, de la commerçante du marché au jeune entrepreneur, le téléphone portable est progressivement devenu un véritable instrument d'inclusion économique. Cette évolution traduit, au-delà de la seule modernisation des moyens de paiement, une démocratisation de l'accès aux services financiers.

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Une avancée qui contribue à la sécurisation des activités économiques

L'un des effets importants de cette évolution réside dans la diminution de la circulation et de la détention d'importantes sommes d'argent liquide. Pendant longtemps, les commerçants, notamment les plus modestes, étaient contraints de conserver leurs recettes quotidiennes sur eux, dans leurs boutiques ou à leur domicile, les exposant ainsi aux risques de vol, d'agression de braquage et d'incendie.

La possibilité de recevoir directement les paiements sur un compte marchand contribue désormais à réduire cette vulnérabilité. La digitalisation financière devient ainsi, indirectement, un instrument de sécurité des personnes, des biens et des activités économiques. Elle contribue également à sécuriser les transactions, à faciliter la traçabilité des opérations et à instaurer progressivement de nouvelles habitudes de gestion financière.

Une contribution à la modernisation et à la formalisation de l'économie

La généralisation progressive des paiements numériques constitue également une opportunité majeure pour accompagner la transition de l'économie informelle vers une économie structurée. En créant une trace des transactions économiques, les comptes marchands peuvent permettre aux petits opérateurs de construire progressivement une identité financière. Cette évolution pourrait faciliter, avec des dispositifs appropriés et protecteurs la constitution d'une épargne régulière et à terme, une meilleure intégration de ces acteurs dans l'économie nationale.

Ainsi, l'inclusion financière ne doit plus être considérée uniquement comme une politique d'accès aux moyens de paiement, mais comme un puissant instrument de transformation économique et sociale.

Recommandations pour franchir une nouvelle étape

Au regard des acquis enregistrés, il serait bon d'engager une nouvelle phase de la politique nationale d'inclusion, en :

Encourageant davantage la généralisation des comptes marchands

En mettant en place un programme national d'éducation financière et numérique

En renforçant la protection des utilisateurs

En étendant davantage l'inclusion financière aux zones rurales

En encourageant l'inter-opérabilité des systèmes de paiement

En créant un mécanisme de participation des petits acteurs économiques à l'évaluation et à l'amélioration des politiques d'inclusion financière.

Les progrès observés aujourd'hui dans nos marchés, nos commerces et nos quartiers témoignent d'une transformation profonde de notre société. Lorsqu'une commerçante peut vendre sans conserver d'importantes sommes en espèces ; lorsqu'un jeune entrepreneur peut recevoir immédiatement le paiement de ses prestations ; lorsqu'un petit commerçant peut sécuriser quotidiennement le fruit de son travail, l'inclusion financière cesse d'être un concept économique abstrait. Elle devient une réalité concrète dans la vie des populations.

Ces avancées méritent d'être saluées, car elles constituent également une opportunité pour aller plus loin, en allant de l'inclusion économique à une véritable prospérité partagée.