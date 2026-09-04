Cote d'Ivoire: Lutte contre le cancer - Le pays mobilisée pour la campagne « Septembre Or 2026 »

La Coalition des organisations de lutte contre le cancer (COLCC) a procédé au lancement national de la campagne « Septembre Or 2026 », le jeudi 3 Septembre 2026, au siège de l'UNICEF, à Cocody. Une initiative destinée à renforcer la sensibilisation et la mobilisation autour de la lutte contre le cancer, notamment chez les enfants et les adolescents.

Placé sous le thème : « Une seule voix pour leur vie », cette édition est l'occasion d'interpeller les acteurs engagés dans la lutte contre cette maladie à une plus grande sensibilisation des populations et à une prise en charge davantage renforcée des personnes touchées.

La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs acteurs du secteur de la santé, des organisations non gouvernementales (ONG) engagées dans la lutte contre le cancer ainsi que les parents des personnes atteinte de cette maladie.

A ce jour, 1 019 cas de cancer sont enregistrés en Côte d'Ivoire, avec un taux de décès estimé à 60 %. Des chiffres qui témoignent de l'ampleur du défi et de la nécessité d'intensifier les actions de prévention, de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge.

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Prenant la parole, Mariana Stirbu, Vice-représentante de l'UNICEF a salué l'engagement du gouvernement ivoirien, la COLCC, et l'ensemble des acteurs pour cette importante mobilisation collective face au cancer. Elle a par ailleurs souligné que l'ambition de chacun doit être celle d'un système de santé capable de détecter tôt, référer rapidement, diagnostiquer correctement, traiter efficacement et accompagner durablement. « Septembre Or doit être un accélérateur de notre engagement collectif pour mieux informer, mobiliser davantage de ressource, renforcer les partenaires et surtout transformer cette mobilisation en action durable », a-t-elle affirmée.

Pour sa part, la représentante de la COLCC, Me Fatou Fadika a présenté les enjeux de cette nouvelle campagne « Septembre Or ». Elle a appelé à une implication accrue de la société civile et des acteurs de la santé. « Il s'agit de mettre en exergue la présence de la société civile dans la lutte contre le cancer afin de faire avancer la cause des malades. », a-t-elle expliquée.

Elle a également rappelé le caractère particulier de cette édition. « Une seule voix pour sensibiliser, favoriser le diagnostic précoce, soutenir les familles, renforcer les compétences des professionnels de santé et faire de cette lutte une priorité durable de santé publique ».

Me Fadika a notamment insisté sur le rôle décisif que la société civile joue à impulser des mouvements, travailler dans un esprit collaboratif avec les autorités publiques nationales.

Le représentant du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pr Adoubi Innocent a, quant à lui, salué, au nom du Ministre Pierre Dimba, l'engagement des organisations et partenaires impliqués dans cette initiative. « La diversité des acteurs présent témoigne de notre capacité à agir ensemble », a-t-il témoigné.

Poursuivant son propos, il a rappelé l'importance de la prévention et de la détection précoce dans la réduction de la mortalité liée au cancer.

Pr Adoubi Innocent a donc réaffirmé l'engagement du programme national de lutte contre le cancer dont il a la charge, à renforcer la mobilisation contre cette maladie chez l'enfant à travers la sensibilisation, la détection précoce, la prise en charge et l'accompagnement des familles. « Ensemble, donnons à chaque enfant une meilleure chance de guérir, de grandir et de réaliser ses rêves. Car un cancer détecté tôt chez l'enfant est hautement guérissables »

À travers « Septembre Or 2026 », la COLCC entend donc contribuer à une meilleure connaissance du cancer et de ses signes d'alerte.

Ce lancement marque ainsi le début d'une série d'activités de sensibilisation et de mobilisation prévues tout au long du mois de septembre, afin de renforcer la lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire.