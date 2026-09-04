Congo-Kinshasa: Plusieurs maisons et une maternité emportées par de fortes pluies à Mosamba, dans le Kwango

Plusieurs maisons ainsi que la maternité de Mosamba ont été emportées par de fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 septembre dans cette localité du Kwango. De nombreuses familles se retrouvent sans abri à la suite de ces intempéries.

La résidence du chef de secteur figure également parmi les bâtiments endommagés par les eaux. Selon les premières informations recueillies sur place, aucune perte en vies humaines n'a été signalée.

La maternité locale entièrement détruite

Parmi les infrastructures touchées, la maternité de la localité subit les plus lourdes conséquences. L'édifice, essentiel pour la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés, est désormais complètement hors d'usage.

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Cette destruction suscite des inquiétudes au sein de la population. Les femmes enceintes se voient contraintes de se déplacer vers d'autres structures sanitaires de la région pour bénéficier de soins appropriés.

Appel à une aide d'urgence

Privées de toit et ayant perdu une grande partie de leurs biens, plusieurs familles sinistrées ont trouvé refuge auprès de proches.

Face à cette précarité, les habitants de Mosamba demandent aux autorités provinciales et nationales ainsi qu'aux organisations humanitaires de leur apporter une assistance d'urgence et de contribuer à la réhabilitation des infrastructures de santé endommagées.