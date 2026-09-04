Congo-Kinshasa: Les travaux de la RN1 s'accélèrent à N'Djili à l'approche de la saison des pluies

Les travaux de réhabilitation de la Route nationale numéro 1 (RN1) avancent dans le quartier 1 de la commune de N'Djili, à Kinshasa, a constaté jeudi 3 septembre Radio Okapi. Lancé en mai dernier pour une durée de 14 mois, le chantier concerne un tronçon de trois kilomètres destiné à améliorer la liaison avec la rocade.

À l'approche de la saison des pluies, les équipes cherchent à accélérer les travaux. L'un des responsables du chantier explique que les difficultés liées à la mise en place des voies de déviation compliquent l'avancement des opérations.

« Nous avons commencé au mois de mai. Nous avons du mal à créer des routes de déviation et nous cherchons à finir au moins un kilomètre avant que les pluies ne commencent », explique-t-il.

Des difficultés pour les usagers

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En attendant la fin des travaux, l'état de la chaussée continue de perturber la circulation. Les usagers font état d'embouteillages récurrents et d'une hausse du coût du transport sur cet axe.

« Le transport est devenu cher et nous souffrons vraiment pour traverser cet endroit. Parfois, il y a des chutes parce que la route est détruite », témoigne une usagère.

Elle souhaite que les travaux s'accélèrent alors que la saison des pluies approche.

Un chantier de 14 mois

Les responsables du projet assurent que les dispositions sont prises pour respecter le calendrier prévu et achever les travaux dans le délai de 14 mois.

En attendant la finalisation du chantier, les usagers espèrent que cette modernisation permettra d'améliorer durablement la mobilité et de fluidifier le trafic dans cette partie de la capitale.