Congo-Kinshasa: Patrick Muyaya - « Ce dialogue ne sera pas une messe de plus à l'étranger, mais un débat au coeur du pays »

Le dialogue national convoqué par le chef de l'État « ne sera pas une messe de plus à l'étranger, mais un débat au coeur du pays », a affirmé jeudi 3 septembre Patrick Muyaya, porte-parole du Gouvernement.

Invité unique de l'émission Dialogue entre Congolais (DEC) sur Radio Okapi, le ministre est revenu sur les objectifs, le format et les garanties de ces assises, axées sur la paix, la cohésion nationale et la refondation de l'État.

Une démarche partant de la base

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Ce dialogue se veut une démarche partant de la base vers le sommet, a souligné Patrick Muyaya. Les consultations débuteront dans les chefs-lieux des provinces avant une phase finale à Kinshasa.

« C'est un dialogue entre Congolais, qui va traiter des problèmes de Congolais [...] Nous avons la maturité qui nous permet de discuter des questions qui nous concernent sur le territoire national », a-t-il affirmé, pour expliquer le choix d'organiser ces travaux en RDC.

Selon le porte-parole du Gouvernement, l'objectif n'est pas de légitimer des décisions préétablies, mais de donner la parole aux Congolais afin de rechercher des solutions durables à l'insécurité dans l'Est et de consolider l'unité nationale.

Il a également rappelé la vision du chef de l'État : « Le Président de la République a dit que c'est un dialogue qui doit aboutir à un pacte pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État. »

Face aux réticences concernant la tenue de ces assises sur le sol national, Patrick Muyaya se veut rassurant. Il assure que le cadre sera sécurisé et ouvert aux forces vives du pays, à l'exception des groupes armés.

« L'essence de ce dialogue [...] veut donner des outils qui permettent à l'État d'être plus à même de répondre aux préoccupations des Congolais », a-t-il insisté.

L'impartialité ?

Une ordonnance présidentielle doit prochainement préciser le cadre de fonctionnement du comité d'organisation, avec pour objectif de garantir la transparence et l'impartialité dans la collecte des recommandations issues des consultations provinciales.

Patrick Muyaya a également expliqué le processus de restitution : « L'idée ici, c'est que le Président de la République donne la parole au peuple [...] Ce seront des recommandations qui viendront de la base et qui permettront à la fin d'avoir un document, ce pacte-là. »