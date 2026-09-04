Afrique du Sud/Madagascar: Football féminin - Qualifications JO 2028 - Les Barea à l'épreuve des Banyana Banyana

Madagascar affrontera l'Afrique du Sud au deuxième tour des qualifications pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Les matchs auront lieu début octobre.

Une dure épreuve les attend. Après la victoire au premier tour face aux Sud-Soudanaises, les Barea Ladies affronteront les Sud-Africaines au second tour des qualifications aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Les Barea recevront les Banyana Banyana au match aller le 9 octobre au Free State Stadium, également appelé Toyota Stadium, à Bloemfontein, en Afrique du Sud.

Le match retour aura lieu au même stade le 13 octobre. L'Afrique du Sud est l'une des grandes nations du football africain en général et du football féminin en particulier. Les Banyana Banyana viennent d'ailleurs d'atteindre récemment les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations.

Les Barea Ladies devraient prochainement procéder au regroupement, car le prochain match est prévu dans un mois. « Le comité exécutif de la fédération devrait finaliser ces prochains jours le programme de préparation. Les présélectionnées aux matchs du premier tour en juin seront toutes convoquées pour le prochain rassemblement », a confié le coach Auguste Raux. « La première semaine sera consacrée au test et à la sélection, puis nous entamerons de suite la préparation technique et tactique », a expliqué le technicien.

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Sur le fil

Le niveau de la prochaine équipe adverse est sans conteste très élevé.

« La formation de la sélection verra une petite modification selon la forme de chaque joueuse », a précisé le premier responsable technique de l'Elgeco Plus, champion et vainqueur de la Coupe nationale en 2025.

La sélection de la Grande Île avait validé sur le fil, au début du mois de juin, sa qualification pour le deuxième tour. Les filles avaient concédé un match nul sur un score vierge au match aller contre les Étoiles brillantes du Soudan du Sud, chez elles, le 6 juin, avant d'inscrire l'unique but de la victoire au retour dans le temps additionnel (93e), le 9 juin.

Trente-cinq sélections nationales disputent les éliminatoires de la zone CAF, qualificatives pour les XXXIVes Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. L'étape qualificative se joue sur cinq tours. Les tours après le second sont tous programmés l'an prochain. Le troisième est prévu du 23 février au 6 mars, et le quatrième aura lieu entre le 4 et le 12 octobre. Le cinquième et dernier tour se jouera entre le 23 novembre et le 4 décembre. Seules les finalistes composteront les deux tickets pour les JO.