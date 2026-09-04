Afrique: Infrastructures routieres - Une entreprise indienne soutient l'amélioration du réseau routier

Le développement des infrastructures routières pourrait bénéficier d'un nouvel appui international. Le 2 septembre, à Anosy, le ministre des Travaux publics, Dr Sambilason Richard Rafefimanana, a reçu une délégation de Megha Engineering and Infrastructures Ltd (MEIL), entreprise indienne spécialisée dans la réalisation de grands projets d'infrastructures. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre Madagascar et l'Inde dans ce secteur stratégique.

Cette rencontre intervient alors que l'amélioration du réseau routier reste essentielle pour faciliter les déplacements et soutenir les activités économiques. Les routes jouent en effet un rôle important dans l'acheminement des marchandises, l'accès aux services et la liaison entre les différentes régions.

Dans cette perspective, la délégation de MEIL a déjà effectué des descentes sur le terrain afin d'évaluer les réalités et les besoins. La RN1 Bis, l'axe Bemolanga ainsi que l'ensemble de la RN13 figurent parmi les infrastructures visitées. Ces observations ont permis à l'entreprise de mieux cerner les contraintes techniques liées à ces axes stratégiques.

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À l'issue de ces visites, MEIL a manifesté son intérêt pour une participation accrue au développement des infrastructures routières. Une telle implication pourrait favoriser la réalisation de projets d'envergure et contribuer à améliorer la mobilité des populations.

De son côté, le ministre a salué cette démarche et réaffirmé la volonté du gouvernement de faciliter l'arrivée d'investisseurs capables de contribuer concrètement aux projets prioritaires.