Madagascar: Antananarivo - Les travaux modifient la circulation

Les travaux en cours dans la capitale entraînent des changements dans les habitudes de déplacement. Plusieurs axes sont concernés par des coupures ou des restrictions de circulation, obligeant les usagers à revoir leurs itinéraires. Les transports en commun sont également impactés, avec la modification de certains arrêts de bus. À Antanimena, Soarano, Mahamasina et Analakely, les restrictions seront appliquées à des périodes différentes, certaines devant se poursuivre jusqu'en octobre. Ces perturbations risquent de reporter une partie du trafic vers d'autres axes et d'accentuer les embouteillages, particulièrement aux heures de pointe.

Pour les usagers des taxis-be, les changements ne concernent pas uniquement les itinéraires. Certains arrêts habituels sont également modifiés en fonction de l'organisation de la circulation. Les passagers doivent donc rester attentifs aux nouveaux points d'arrêt de leurs lignes. Ces modifications peuvent entraîner un allongement des temps de trajet. Les automobilistes doivent notamment composer avec une circulation plus dense sur certains axes et des itinéraires différents de leurs parcours habituels.

Anticiper les déplacements, partir plus tôt ou privilégier des routes moins fréquentées peut contribuer à limiter les désagréments.

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La Direction des transports et de la mobilité urbaine (DTMU) appelle toutefois les usagers à respecter les dispositifs mis en place. Les panneaux de signalisation doivent être respectés, tout comme les consignes des agents chargés de la circulation. Elle recommande également le recours aux transports en commun et le choix d'itinéraires moins habituels. Pour rester informés des évolutions de la circulation, les usagers peuvent suivre les informations diffusées sur la fréquence 95.6 FM ainsi que sur les réseaux sociaux.