Madagascar: JIOI-2027 - Les athlètes dans l'expectative

Le président du Conseil international des Jeux des îles de l'océan Indien (CIJ), Philippe Hao Thyn Voon, a annoncé aux membres de l'instance que la 12e édition se tiendra aux Comores du 10 au 19 août 2027. Le changement de dates, décidé pour éviter notamment la période de rentrée scolaire et les contraintes liées au départ des sportifs réunionnais vers la métropole, donne désormais un cadre précis aux différentes délégations.

Les Comores donnent corps à leur statut de pays hôte. Les travaux du Village des Jeux ont commencé sous la responsabilité de quatre entreprises, deux comoriennes et deux chinoises. Un gymnase olympique est également en construction à Mitsoudjé dans le cadre de la coopération sino-comorienne. Les chantiers hôteliers avancent, eux, à Itsandraya et à Moroni.

À moins d'un an du grand rendez-vous, Maurice mobilise, La Réunion anticipe, les Comores accélèrent et Madagascar attend avec un silence radio. À Maurice, le ministère des Sports a déjà débloqué 20 millions de roupies, soit environ 1,84 milliard d'ariary, pour accompagner la préparation des athlètes et lancé leur regroupement.

Le temps presse

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À La Réunion, une délégation comprise entre 500 et 550 sportifs est envisagée dans 18 disciplines. Autrement dit, chez plusieurs voisins, la préparation a déjà quitté le stade des intentions pour entrer dans celui de l'action.

À Madagascar, le silence institutionnel tranche avec cette effervescence régionale. Aucune véritable feuille de route de l'État n'est clairement affichée. Les fédérations semblent devoir avancer avec leurs propres moyens, tandis que les initiatives de détection restent ponctuelles et dispersées. Qui seront les athlètes retenus ? Quand les regroupements nationaux débuteront-ils ? Quelles disciplines seront prioritaires ? Quels moyens seront consacrés aux stages, à l'encadrement et à la préparation des sportifs ? Autant de questions qui demeurent sans réponse publique claire.

Ce silence est d'autant plus préoccupant que Madagascar arrive aux Comores avec un statut à défendre. La Grande Île avait terminé en tête du classement des JIOI 2023, à domicile. Cette fois, la situation est tout autre en évoluant très loin de sa base. Avec le retard du coup d'envoi de la préparation, conserver son leadership loin de ses bases face à des adversaires qui ont déjà commencé à structurer leur préparation est une mission difficile.

Un athlète qui s'entraîne au stade d'Alarobia dans son anonymat déclare que « j'ai entendu dire que le ministère de la Jeunesse et des Sports va réunir les fédérations concernées aux JIOI de 2027 la semaine prochaine. J'espère qu'il y aurait quelque chose de capital sur la préparation aux JIOI de 2027 sortira ».

À moins d'un an des Jeux, le temps presse. Madagascar doit annoncer ses stratégies, fixer le nombre d'athlètes et débuter la préparation. La prise de décision est urgente.