Afrique: Évauation sanitaire - Le crooner Babaïque évacué en Inde

Évacué en Inde, l'artiste malgache Babaïque doit y poursuivre le traitement d'une insuffisance cardiaque apparue après plusieurs mois de lutte contre le cancer.

L'artiste malgache Babaïque, âgé de 55 ans, a été évacué en Inde afin d'y recevoir des soins adaptés à son état de santé. Selon sa famille, celui-ci nécessite une prise en charge spécialisée et urgente. Arrivé en Inde hier, il doit désormais y poursuivre son traitement contre une insuffisance cardiaque apparue après plusieurs mois de lutte contre le cancer.

D'après les informations communiquées par FalyBicky, membre du groupe Babaïque : « L'artiste est malade depuis environ un an. Il avait d'abord été atteint d'un cancer et avait suivi près d'un an de chimiothérapie, avec une évolution jugée presque favorable. » Il y a environ un mois, son état de santé s'est toutefois compliqué avec l'apparition d'une insuffisance cardiaque, rendant nécessaire cette évacuation sanitaire en Inde. Avant son départ, il avait été pris en charge à l'hôpital Befelatanana.

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Les besoins financiers restent importants. La famille lance un appel à la solidarité afin d'assurer la poursuite des soins en Inde. « Le combat ne fait que commencer », rappelle-t-elle, en invitant les personnes qui le peuvent à apporter leur contribution, quelle qu'en soit l'importance.

Un artiste, enseignant et scientifique

Cette évacuation a nécessité plusieurs démarches et le soutien de différents acteurs. Parmi ceux qui ont contribué aux procédures et à la prise en charge figurent notamment Mamy Gotso, qui a apporté une aide financière et participé aux démarches, ainsi que les ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Communication et de la Culture. La famille remercie également les responsables ayant facilité l'évacuation, les médecins malgaches et toutes les personnes ayant apporté leur soutien.

La famille souligne aussi l'aide apportée par l'association Manavao et Fanjiry, ainsi que par Fidelis Manager, les artistes proches de Babaïque, ses proches, différentes associations et, plus largement, les Malgaches ayant contribué par une aide financière, morale ou des prières. Elle adresse un remerciement particulier à Mamy Gotso pour sa mobilisation rapide en faveur de l'artiste.

Né le 26 février 1971, Babaïque, de son vrai nom David Baba Jean David, est une figure de la musique malgache. Il a commencé à chanter au début des années 2000 et s'est illustré dans la variété, notamment à travers les chansons lentes, mais aussi dans le salegy. Parmi ses titres les plus connus figure « Anao Tiako », réalisé avec Cynthia. Il a également écrit de nombreuses chansons pour différents artistes, dont « Ilaiko anao » pour Bodo et « Mbo Ho Janga » pour Lianah.