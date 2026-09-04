Madagascar: Efootball console - Rayan et Roberto visent le sommet mondial

Deux gamers de la Grande Île confirment leur suprématie sur la scène continentale. Le duo Mamitiana Ralainaivo, alias JZ Rayan, et Tianasoa Rakotoarisoa, connu sous le pseudonyme Roberto SK, âgés tous les deux de 26 ans, ont remporté le titre de champions d'Afrique en eFootball console, le quatrième pour Madagascar.

Ces Barea du eFoot sont ainsi qualifiés pour représenter non seulement Madagascar, mais tout le continent africain à la Coupe du monde de la discipline. Les mondiaux des jeux vidéo se joueront à Jaida, en Arabie Saoudite, du 15 au 25 octobre. Douze pays disputeront cette phase finale de la Coupe du monde. Madagascar et le Maroc défendront les couleurs de la zone Afrique, le Pérou et le Brésil pour la zone Amérique du Sud, et le Mexique pour l'Amérique du Nord, et l'Indonésie, le Japon et la Jordanie pour l'Asie. Il ne reste plus qu'à attendre les trois représentants de la zone européenne.

Gamer professionnel et ambassadeur de Yas depuis 2024, Rayan avait déjà remporté le titre africain en 1v1 ou un contre un. Madagascar remporte ainsi le premier sacre continental en 2v2 ou deux contre deux en renversant par deux manches contre une le Maroc, pays hôte du FIFA eContinental Championships.

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Partenaire majeur des Barea et également des Barea eFoot, YAS a récompensé hier ces champions en leur offrant un chèque de 1 million d'ariary chacun. « Notre objectif est de porter Madagascar le plus haut possible », a lancé comme défi Roberto. Avec une vingtaine d'années de passion pour les jeux vidéo, ces gamers jouent et s'entraînent pendant des heures tous les jours. Rayan dispute même trois à quatre tournois en ligne ou en présentiel par semaine.