Afrique: Football - Transfert - Le coach Rôrô rejoint Al Merrikh SC

4 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Enfin. Deuxième apparition sur la page Facebook du club soudanais un mois plus tard, avec le sourire aux lèvres. L'ancien sélectionneur des Barea, Romuald Félix Rakotondrabe, a bel et bien rejoint, le 1er septembre, le club soudanais Al Merrikh SC. Le coach Rôrô entame ainsi une nouvelle aventure. Il a signé en début juillet un contrat pour une saison, renouvelable, avec le club soudanais qui évolue depuis quelques années à la Rwanda Premier League. Le coach, médaillé d'argent au huitième Championnat d'Afrique des nations en 2025, médaillé de bronze au CHAN et médaillé d'or des Jeux des îles de l'océan Indien à domicile en 2023, va prendre en main l'équipe U23 et celle réserve de l'équipe A.

Cette fois, il y sera bien à l'aise aux côtés de ses compatriotes, quatre éléments tous médaillés d'argent au CHAN en 2025. Deux d'entre eux ont déjà joué une saison entière sous le maillot des « Rouges », en l'occurrence l'ancien défenseur du Fosa Juniors FC, Nicolas Randriamanampisoa, et l'ancien attaquant de l'Ajesaia, Fenohasina Gilles Razafimaro. L'ancien attaquant du CFFA, Mika Razafimahanta, dit «Gregas», a lui aussi rejoint le club il y a un mois. Le préparateur physique des Barea CHAN, Tsitohaina Rakotomalala, alias « Bebeto », est lui aussi déjà au Rwanda depuis quelques jours.

Parmi les missions du coach Rôrô sera, pour commencer, de faire de l'équipe réserve un véritable vivier de l'équipe élite. « Je vais assister au match de l'équipe A contre le Power Dynamo au stade Amahoro au Rwanda samedi, dans le cadre du tour préliminaire de la Ligue des champions africaine », a confié le coach Rôrô.

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