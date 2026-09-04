Madagascar: 67 HA - La police saisit deux globes oculaires

Coup de filet. La Police nationale a découvert deux globes oculaires lors d'une opération menée aux 67 Ha Sud mercredi. Les agents du commissariat du septième arrondissement avaient été alertés de la présence de deux hommes qui se présentaient comme vendeurs d'organes humains, en particulier des yeux de personnes atteintes d'albinisme.

Alors, les suspects se sont fait cueillir dans un hôtel du quartier, où les policiers ont également saisi une machette.

Les deux individus ont été conduits dans les locaux de la Direction de la police judiciaire à Anosy pour les besoins de l'enquête. Celle-ci vise à déterminer l'origine des organes retrouvés et à établir d'éventuelles connexions avec d'autres affaires similaires.

Cette arrestation intervient un mois après une opération de la garde présidentielle dans le district de Betroka, au cours de laquelle une dizaine de personnes ont été arrêtées pour vol d'organes et placées derrière les barreaux à Tsiafahy. Dans ce dossier, un enfant âgé de 1 an et huit mois avait été enlevé, puis ses yeux retirés après son décès pour être revendus à hauteur de 400 millions d'ariary.