Madagascar: Conférence budgétaire régionale - Le budget 2027 privilégie l'accès à l'eau potable et à l'électricité

La conférence budgétaire régionale consacrée à l'élaboration de la loi de finances 2027 s'est tenue mardi à Mahajanga. Les priorités mises en avant concernent notamment l'accès à l'eau potable et à l'électricité, ainsi que l'agriculture et les infrastructures.

Après plusieurs autres régions, Mahajanga a accueilli mardi dernier une conférence budgétaire régionale dans le cadre de la préparation de la loi de finances 2027. Organisée à l'hôtel des Finances de Mahajanga Be, la rencontre a réuni les autorités régionales, les services techniques déconcentrés, les collectivités territoriales décentralisées, ainsi que des représentants de la société civile et du secteur privé.

Le directeur général de l'Économie et des Finances, Bototsara Mbolatiana James, a souligné l'importance de ces consultations régionales dans la définition des priorités budgétaires. De son côté, le chef de la région Boeny, Nasolo Adakalo, a indiqué qu'un effort avait été consenti afin d'associer davantage le secteur privé aux discussions.

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« La prise en compte des besoins fondamentaux de chaque citoyen se reflète dans ce projet. La région Boeny, en particulier, dispose d'une feuille de route conforme à la politique de réforme du gouvernement. Les priorités portent sur l'accès à l'eau potable et à l'électricité, ainsi que sur le développement de l'agriculture et des infrastructures. La région dispose d'ailleurs d'un Plan régional de développement (PRD), dont l'objectif est de favoriser son développement», a précisé Nasolo Adakalo.

La réunion doit permettre aux différents acteurs de faire remonter les besoins de la région et de hiérarchiser les dépenses à inscrire dans le prochain budget de l'État.

« C'est une occasion de faire l'état des lieux et d'évaluer les besoins dans les régions. La transparence budgétaire est essentielle. Il faut donner la priorité aux dépenses qui créent de la valeur en termes de retour sur investissement, afin de soutenir directement le développement local et d'améliorer les conditions de vie de la population », a expliqué le directeur général.