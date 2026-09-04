Congo-Kinshasa: Budget 2027 - Patrick Muyaya épingle la nécessité d'un financement adéquat des réformes du secteur des médias en RDC !

Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et Médias, a pris part hier, jeudi 3 septembre 2026, au Centre financier de Kinshasa, aux réunions d'arbitrage des enveloppes de dépenses relatives à l'avant-projet de loi de finances de l'exercice 2027. Ces assises se sont tenues au sein de la Vice-Primature du Budget.

Interrogé à l'issue de cet exercice budgétaire, le membre du gouvernement a rappelé la portée de cette étape institutionnelle. «C'est un exercice traditionnel qui fait suite à la conférence budgétaire qui s'est tenue il y a quelques mois, où nos équipes étaient venues présenter ce que nous pensons être notre budget pour couvrir les besoins de la communication, aussi bien pour ce qui concerne les personnels qui dépendent de nous, les investissements, mais aussi faire face aux besoins de communication», a-t-il déclaré.

Il a en outre salué les arbitrages préliminaires tout en soulignant la poursuite des travaux techniques : «Nous avons vu ce qui nous a été réservé, évidemment connaissant les contraintes du pays, mais nous saluons les efforts qui ont été faits pour prendre en charge déjà les besoins principaux et pour le reste, je crois que les équipes techniques continueront de travailler pour qu'au fur et à mesure qu'il y a des besoins, pour que certains arbitrages puissent être faits».

Évoquant les chantiers prioritaires du secteur pour l'année à venir, le Ministre a insisté sur la nécessité de poursuivre la modernisation des régies publiques et de renforcer les actions de sensibilisation civique. «Les prioritaires sont multiples parce que nous avons, par exemple, une télévision nationale qui doit être modernisée. Et quand je dis modernisation, ce n'est pas seulement la tour administrative à Kinshasa, mais c'est dans les 26 provinces de notre pays», a-t-il précisé.

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Abordant le volet sociétal et stratégique, il a ajouté : « Vous parlez de la lutte contre la désinformation. Nous voulons aller dans une campagne permanente avec toute cette recrudescence des insultes et des attaques personnelles sur les réseaux pour que nous puissions de manière constante sensibiliser nos enfants parce qu'il faut les protéger ».

Tout en prenant acte des contraintes de trésorerie de l'État, le ministre a conclu en ouvrant la perspective d'ajustements ultérieurs : «Dans ce qui nous a été dit, évidemment, au niveau du Ministère du Budget, ils comprennent les priorités qui sont les nôtres, mais il y a aussi des contraintes budgétaires qui sont celles-là et dont nous essaierons d'adapter nos besoins en fonction des ressources disponibles. Évidemment, lorsque des besoins se présenteront, nous pourrons revenir ici ou peut-être solliciter un arbitrage plus haut pour voir dans quelle mesure un effort supplémentaire peut être fait pour ces secteurs stratégiques actuellement».

À travers cette participation, Patrick Muyaya a réaffirmé l'engagement de son département ministériel à arrimer la gestion des médias publics et de la communication gouvernementale aux ambitions de développement et de bonne gouvernance fixées pour l'exercice 2027.