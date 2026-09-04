Burkina Faso: Journée Nelson Mandela à Tenkodogo - L'autosuffisance alimentaire au coeur de la commémoration

4 Septembre 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par K.A.K. et E.E.B

La Maison d'arrêt et de correction de Tenkodogo a accueilli, ce vendredi, 4 septembre 2026, la célébration de la Journée Nelson Mandela. Cette célébration est consacrée au rôle des centres pénitentiaires agricoles dans la réinsertion et la formation professionnelle des personnes détenues.

Consacrée à la mémoire et à l'oeuvre de Nelson Mandela, cette journée est célébrée officiellement tous les 18 juillet de chaque année. Cette année, c'est en différé qu'elle s'est tenue à la Maison d'arrêt et de correction de Tenkodogo (MACT) sous le thème :« contribution des centres pénitentiaires agricoles à la formation professionnelle des détenus et à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire : défis et perspectives ».

Selon le représentant du ministre de la Justice, cette commémoration traduit une volonté de considérer la période de détention comme une étape pouvant également préparer l'avenir. «Le choix du thème s'inscrit dans les orientations du premier responsable de notre nation qui fait de l'autosuffisance alimentaire un élément clé de son action. Par conséquent, les centres pénitentiaires de production agricole doivent être repensés et contribuer non seulement à la formation professionnelle des détenus mais aussi à l'autosuffisance alimentaire », a-t-il déclaré.

La cérémonie a également permis de récompenser les meilleurs détenus ayant pris part 0 un jeu de société. Elle s'est achevée par la visite de leurs oeuvres réalisées en milieu carcéral et de leurs de leurs champs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.