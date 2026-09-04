La Maison d'arrêt et de correction de Tenkodogo a accueilli, ce vendredi, 4 septembre 2026, la célébration de la Journée Nelson Mandela. Cette célébration est consacrée au rôle des centres pénitentiaires agricoles dans la réinsertion et la formation professionnelle des personnes détenues.

Consacrée à la mémoire et à l'oeuvre de Nelson Mandela, cette journée est célébrée officiellement tous les 18 juillet de chaque année. Cette année, c'est en différé qu'elle s'est tenue à la Maison d'arrêt et de correction de Tenkodogo (MACT) sous le thème :« contribution des centres pénitentiaires agricoles à la formation professionnelle des détenus et à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire : défis et perspectives ».

Selon le représentant du ministre de la Justice, cette commémoration traduit une volonté de considérer la période de détention comme une étape pouvant également préparer l'avenir. «Le choix du thème s'inscrit dans les orientations du premier responsable de notre nation qui fait de l'autosuffisance alimentaire un élément clé de son action. Par conséquent, les centres pénitentiaires de production agricole doivent être repensés et contribuer non seulement à la formation professionnelle des détenus mais aussi à l'autosuffisance alimentaire », a-t-il déclaré.

La cérémonie a également permis de récompenser les meilleurs détenus ayant pris part 0 un jeu de société. Elle s'est achevée par la visite de leurs oeuvres réalisées en milieu carcéral et de leurs de leurs champs.

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