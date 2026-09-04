Ile Maurice: «Table du Château», une nouvelle signature bistronomique

Après plusieurs mois de rénovation, le restaurant La Table du Château ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Niché au coeur du Domaine de Labourdonnais, face au Château, ce restaurant affiche désormais une identité bistronomique affirmée - une cuisine gastronomique dans un esprit bistrot - mettant à l'honneur les produits du terroir mauricien et les richesses du Domaine.

Entièrement dirigée désormais par le Groupe Domaine de Labourdonnais Ltée (DDL), La Table du Château entre dans une nouvelle ère, tout en préservant l'authenticité qui a fait sa réputation au fil des 15 dernières années. L'ambition est claire : proposer une cuisine contemporaine et raffinée, inspirée des saveurs locales.

La transformation s'accompagne également d'une rénovation complète des espaces intérieurs. Dans un décor élégant et contemporain, les convives sont accueillis tous les jours au déjeuner. À partir du 4 septembre, le restaurant ouvrira également les vendredis et samedis soir pour le dîner. Le lieu peut aussi accueillir des événements privés, célébrations et réceptions sur mesure.

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Jean-Patrick Mamet, Head of Commercial, Leisure & Wellness du Groupe DDL, explique qu'«avec la réouverture de La Table du Château, nous souhaitons proposer à nos visiteurs une expérience encore plus immersive au coeur du Domaine. Au-delà de la découverte culturelle et patrimoniale du Château, nous voulons éveiller tous les sens à travers une véritable expérience bistronomique».

Dans l'assiette, la nouvelle carte met à l'honneur les poissons de nos lagons, les légumes de saison, les épices et la vanille, travaillés avec créativité et élégance. Parmi les créations proposées figurent notamment la pêche du jour des côtes mauriciennes, accompagnée de légumes verts et d'une émulsion à la vanille du Domaine, ainsi qu'une longe de cerf aux oignons rôtis et petits légumes.

Avec cette nouvelle signature, La Table du Château invite ainsi les visiteurs à découvrir une expérience où patrimoine, nature et gastronomie mauricienne se rencontrent harmonieusement.