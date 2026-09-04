Ile Maurice: Trou-d'Eau-Douce célèbre le football, la jeunesse et l'esprit de communauté

Le village de Trou-d'Eau-Douce a vibré au rythme du football et des rêves de sa jeunesse à l'occasion de Ti Lipié Gran Rêv 2 - District de Flacq, dimanche dernier. Bien plus qu'un tournoi de foot, cette étape de «TLGR2» a été une véritable fête communautaire, réunissant jeunes, parents, bénévoles, éducateurs, associations, partenaires et passionnés autour d'une même conviction : le sport peut créer des liens, donner confiance et ouvrir des perspectives à la jeunesse.

Un village mobilisé pour sa jeunesse

Fabrice Moonsamy motive son équipe «Savage».

L'organisation de cette étape a bénéficié d'un important soutien local. «Le Village Council de Trou-d'Eau-Douce, son président Jonathan Dardenne et l'ensemble de son personnel ont contribué à l'accueil et au bon déroulement de l'événement. Une mention particulière revient également à Fabrice Moonsamy, dit Maestro, dont la passion, l'énergie et l'implication ont largement contribué à faire vivre le projet dans le village», relate l'infatigable Yannick Ferdinand, concepteur et organisateur de l'événement.

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«L'organisation tient également à remercier Daniel Moonsamy de l'Académie de Football de Trou-d'Eau-Douce, Iswar de Sunderland, ainsi que Willy et Jessica Boniface, pour leur engagement et leur soutien», poursuit notre interlocuteur. «Les Scouts de Trou-d'Eau-Douce ont également joué un rôle important dans l'ambiance de la journée, en proposant rotis, gâteaux et autres attentions aux participants et au public. Au-delà de la nourriture, leur présence a symbolisé l'un des objectifs fondamentaux de TLGR : renforcer l'esprit de communauté.»

Les filles sont encouragées à venir participer. Le football est «unisexe» !

Une place pour les filles

Un terrain. Un ballon. Des pieds nus. Des rêves. Ti Lipié Gran Rêv repose sur un concept simple : permettre aux jeunes de 8 à 20 ans de jouer au football pieds nus, sans distinction et sans barrières. Les équipes sont constituées dans un esprit de mixité et de partage, permettant aux filles et aux garçons, issus de différents villages et de différents horizons, de se retrouver sur le même terrain. À Trou-d'Eau-Douce, les jeunes ont une nouvelle fois démontré que le football est avant tout un formidable outil de rassemblement.

Cette étape a également été marquée par la participation de dix jeunes filles, qui ont pris part au tournoi avec courage, enthousiasme et détermination. Pour l'organisation, leur présence constitue un message fort : le football doit être accessible à toutes et à tous. TLGR souhaite ainsi continuer à encourager davantage de jeunes filles à franchir le pas, à jouer, à prendre confiance et à occuper pleinement leur place sur les terrains.

Merci aux membres des Scouts de Trou-D'eau-Douce pour leur délicieux gâteaux.

Des partenaires qui croient aux jeunes

L'organisation a également adressé ses remerciements à ses partenaires, dont le soutien permet de faire vivre le projet. vive le foot, vive la vie, principal partenaire de Ti Lipié Gran Rêv, accompagne cette initiative avec la conviction que le football peut contribuer au développement et à l'épanouissement des jeunes.

«Un merci particulier également à BITES & VIBES et au Village Council de Trou-d'Eau-Douce pour leur contribution au déjeuner offert aux jeunes participants. L'organisation remercie également ses prestataires et partenaires techniques : Smart Health, pour la sécurité et le suivi médical durant la journée ; DJ Teknologia, pour l'ambiance musicale ; et CRAP, pour le transport du matériel et des bénévoles.

Les images et souvenirs de cette journée ont notamment été capturés par Antish Seegoolam, Mathieu Mootoo et Johannes Muller, permettant de conserver une trace de ces moments forts», énumère Yannick Ferdinand.

Un match amical en hommage à Milan

La journée s'est achevée par un moment particulièrement symbolique avec un match amical entre El Classico et Sunderland. Les deux équipes ont accepté de prolonger cette journée de football afin de rendre hommage à Milan, dans un moment marqué par le respect, le partage et l'émotion. Une belle manière de rappeler que certains matchs dépassent le simple résultat : ils se jouent avec le coeur.

Pour «Nou Lipié Ki Nou Soulié», organisateur de TLGR, le succès de cette étape repose avant tout sur la mobilisation collective. «Quand une communauté se rassemble autour de ses enfants, rien n'est impossible.» C'est précisément l'esprit du projet : un tournoi sans chaussures, sans barrières et sans différences, mais avec des rêves, du respect, du partage et de la passion.

Après cette étape mémorable à Trou-d'Eau-Douce, Ti Lipié Gran Rêv 2 poursuit sa tournée à travers l'île : District de Moka - Melrose, le 6 septembre, puis District de Grand-Port - Beau Vallon, le 13 septembre. Deux nouvelles étapes qui permettront à d'autres jeunes de vivre l'expérience TLGR, de se rencontrer, de jouer ensemble et surtout de continuer à rêver grand, les pieds nus.

Après avoir sillonné les différents districts de l'île, Ti Lipié Gran Rêv* 2 connaîtra son grand rendez-vous final le 15 novembre à Olivia. Les champions de chaque district se retrouveront pour la grande finale, une journée exceptionnelle placée sous le signe du football, du partage et du dépassement de soi. Les meilleurs de chaque étape seront réunis sur un même terrain pour écrire un nouveau chapitre de l'histoire de TLGR.

**Résultats

Categorie GROPOUSS (13 -20ans)

L'équipe Championne : BERRET ROUGE

Coach: Jonathan Vuillemin

Les Champions:

1. Patrice Grossierenez

2. Alexandre Thomé

3. Aaron Dardenne

4. Matheo Laida

5. Emmanuel Duval

6. Lucas Toret Goder

7. Sebastien Merza

8. Eliam Nano

Christopher Victor

Categorie TILEDOI (8-12ans)

L'équipe Championne :** «COLTAR»

Coach : Steven Carver

Les champions:

1. Rouben Brasse

2. Kyara Brasse

3. Wayne Sakir

4. Sebastien Kerwin

5. Luiceo Pyndygadoo

6. Liam Pothiah

7. Ezekiel Matora

8. Raphaël Didier

9. Keyan Douce

10. Akhilesh Sila

11. Nolan Grand Paul