Ile Maurice: Les syndicats contre le renouvellement du contrat de Gassen Dorsamy

À trois mois de l'échéance du contrat du directeur général de la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL), la tension monte d'un cran dans le port. Réunis en un front commun, les syndicats dénoncent une dégradation des relations industrielles et demandent au Premier ministre de ne pas renouveler le mandat de Gassen Dorsamy.

Le message de Gérard Bertrand, président du Joint Negotiating Panel (JNP) des syndicats de la CHCL, était clair, hier à l'hôtel St-Georges, à Port-Louis : «Nous ne pouvons plus continuer à travailler dans ces conditions.» La Port Louis Maritime Employees Association, le Port Louis Harbour and Docks Workers Union (PLHDWU) et la Dock and Wharves Staff Employees Association (DAWSEA) ont décidé d'unir leurs forces pour peser davantage dans les discussions avec la direction et les autorités.

Au centre de leurs préoccupations : la gestion de Gassen Dorsamy, en poste depuis décembre 2024. Les syndicats lui reprochent notamment plusieurs décisions qu'ils estiment contraires à la convention collective ainsi qu'une absence de concertation sur des dossiers touchant directement les employés. Selon Gérard Bertrand, 14 points litigieux restent à régler. Les organisations syndicales ont sollicité l'intervention du ministre du Travail, Reza Uteem, et ont également écrit au Premier ministre, le 21 août, pour demander une rencontre.

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Les procédures entourant les congés maladie font partie des dossiers évoqués. Le syndicaliste affirme qu'en janvier 2025, des employés malades auraient été appelés à se présenter au service médical du port plutôt qu'à transmettre leur certificat par téléphone. Il a cité le cas d'un employé qui, selon lui, aurait eu un accident de moto après s'être rendu au port pour obtenir une ordonnance médicale. Une affaire serait actuellement devant la Cour suprême. Les syndicats contestent également certaines mutations qu'ils qualifient de «punitives» et qui auraient été décidées sans consultation syndicale.

La productivité au coeur du débat

Autre sujet de friction : la performance de la CHCL. Gérard Bertrand conteste les critiques qui auraient été formulées publiquement à l'égard des travailleurs, notamment concernant un taux d'absentéisme de 30 %. Pour le président du JNP, les congés pris dans le respect des procédures ne peuvent être assimilés à de l'absentéisme abusif. Il estime par ailleurs que les résultats obtenus en matière de productivité ne correspondent pas aux objectifs annoncés par la direction.

Les syndicats reconnaissent toutefois les efforts entrepris par le nouveau Chief Operating Officer, notamment à travers la mise en place de nouveaux outils et systèmes destinés à améliorer les opérations.

La renégociation de la convention collective 2021-2025 constitue également un point de tension. Arrivée à échéance en décembre dernier, elle n'aurait pas, selon les syndicats, fait l'objet de discussions suffisamment rapides avec les représentants des employés. Le JNP s'inquiète aussi des discussions autour d'une éventuelle ouverture du capital de la CHCL au secteur privé. Gérard Bertrand rappelle que la compagnie demeure bénéficiaire et affirme que les travailleurs doivent être associés à toute réflexion concernant son avenir.

Garanties réclamées pour le terminal à conteneurs

Le projet d'Island Container Terminal, mené dans le cadre de la coopération entre Maurice et l'Inde, suscite également des interrogations. Les syndicats ne ferment pas la porte au projet, mais réclament des garanties concernant l'emploi et le rôle futur des travailleurs de la CHCL. «Nous sommes ouverts au dialogue», insiste Gérard Bertrand, tout en demandant que les travailleurs du port ne soient pas les premières victimes des changements envisagés.

Enfin, le JNP a évoqué un courriel anonyme et un rapport d'audit interne faisant état, selon les syndicats, de possibles irrégularités dans certaines procédures d'achat et d'allégations d'abus de pouvoir. Ces éléments auraient été transmis aux autorités compétentes. Avec le contrat de Gassen Dorsamy qui arrive à échéance en décembre, le bras de fer pourrait donc prendre une nouvelle dimension dans les prochaines semaines. Les syndicats ont déjà fait leur choix : ils demandent au gouvernement de revoir la direction de la CHCL et réclament, avant tout, un retour au dialogue social.