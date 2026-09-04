Ile Maurice: Une mineure dénonce les gestes déplacés de la part d'un proche

Une adolescente de 14 ans, scolarisée en Grade 8, affirme avoir été victime d'attouchements et de gestes déplacés, imposés par un homme présenté comme son oncle, un trentenaire travaillant comme entrepreneur. Les faits qu'elle rapporte remonteraient à l'année dernière, sans qu'elle puisse en préciser la date exacte.

Selon son récit, elle se trouvait sur le siège arrière d'un scooter conduit par l'homme, qui devait la conduire à une fête organisée chez sa tante à Pointe-aux-Sables. En chemin, à un endroit qu'elle ne saurait situer précisément, alors que la nuit commençait à tomber, il se serait arrêté et l'aurait embrassée sur les lèvres, sans son consentement. Il aurait réitéré son geste à deux reprises au fil du trajet, avant de lui toucher la cuisse gauche lors du troisième arrêt, toujours sans qu'elle y consente. La mineure dit avoir ressenti de l'humiliation et un profond malaise à la suite de cet épisode.

Elle ne s'est confiée à sa mère que le lendemain.

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L'affaire a été rapportée hier à la police de Pointe-aux-Sables, en présence du grand-père paternel de l'adolescente, et enregistrée comme attentat à la pudeur. Une enquête a été ouverte. La mineure n'a toutefois pas souhaité se soumettre à un examen médical, ni s'engager davantage dans la procédure policière.