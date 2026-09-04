Afrique: Beijing accueille des journalistes du monde entier venus à la découverte du pays

Depuis quelques jours, Beijing accueille progressivement des journalistes venus de différents pays, entre autres, d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient, dans le cadre d'une nouvelle session du China International Press Communication Center (CIPCC). Organisé par la China Public Diplomacy Association, le programme réunit des professionnels des médias autour d'un objectif commun : favoriser les échanges entre journalistes et permettre une meilleure compréhension de la Chine à travers des formations, des rencontres professionnelles et des visites de terrain.

La session débute officiellement ce vendredi 4 septembre et se poursuivra jusqu'à la mi-décembre. Durant cette période, les journalistes prendront part à différentes activités. Les premiers jours ont toutefois déjà été consacrés à l'installation des participants et aux différentes procédures administratives. De lundi à jeudi, enregistrement, remise des documents, formalités liées au séjour et autres démarches ont ainsi rythmé l'arrivée des journalistes.

Campus gigantesque

Ces journées ont également été l'occasion pour les participants de faire connaissance et d'échanger sur leurs pays, leurs médias et leurs expériences professionnelles. Pour certains, il s'agit d'une découverte de la Chine, tandis que d'autres connaissent déjà le pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les journalistes sont accueillis à la Renmin University of China, à Beijing, une université reconnue notamment pour ses formations et ses activités dans les domaines du journalisme et de la communication. Le campus impressionne par son ampleur. Il s'étend sur près de 700 000 m² et comprend de nombreux bâtiments universitaires, des espaces verts, des logements, des restaurants, des installations sportives ainsi que plusieurs services destinés à faciliter la vie quotidienne des étudiants.

Les journalistes sont accueillis à la Renmin University of China, à Beijing, où ils disposent de toutes les commodités nécessaires.

Avec ses nombreuses infrastructures, le campus ressemble presque à une petite ville. Une grande partie des besoins du quotidien peut y être satisfaite sans avoir à se déplacer à l'extérieur. Pour les journalistes du CIPCC, il constitue ainsi le premier cadre de leur séjour et de leur immersion en Chine.

Trois mois sur place

L'accueil constitue également l'une des premières impressions laissées par ces journées d'installation. Les échanges avec les Chinois rencontrés sur le campus et lors des différentes démarches sont marqués par la disponibilité et la cordialité. Quelques jours restent toutefois insuffisants pour appréhender un pays aussi vaste et diversifié que la Chine. Mais cette première étape permet déjà aux participants de découvrir un nouvel environnement et d'observer certains aspects de la vie quotidienne chinoise.

Au fil du programme, les participants auront également l'occasion de découvrir Beijing et d'autres régions du pays, tout en approfondissant leur connaissance des réalités économiques, sociales, culturelles et technologiques de la Chine.Après ces premiers jours d'acclimatation, les journalistes s'apprêtent désormais à entrer dans le vif du sujet pour plus de trois mois d'échanges, de formation et de découverte au coeur de la Chine.

Olivia Edouard de Beijing