Ile Maurice: Un policier blessé au visage lors d'une arrestation mouvementée

Un policier en poste à Belle-Mare a été blessé à la bouche lors de l'interpellation mouvementée d'un homme de 42 ans, tôt mercredi matin à Quatre-Cocos. Selon nos informations, une équipe chargée de l'arrestation d'un individu, placée sous la responsabilité d'un inspecteur, s'est rendue au domicile du suspect vers 3 h 30 pour exécuter un mandat d'arrêt délivré à son encontre. Informé des faits qui lui étaient reprochés, l'homme aurait refusé d'accompagner les policiers et adopté une attitude hostile et agressive envers eux.

Policiers et suspect en sont venus aux mains. Le suspect aurait poussé l'un des policiers contre une armoire, le coude de ce dernier heurtant au passage un miroir dont la vitre s'est brisée sous le choc. Il aurait ensuite décoché un coup de coude au visage du policier, l'atteignant à la bouche. Après plusieurs minutes de lutte, l'homme a finalement été maîtrisé, menotté et conduit au poste de police de Belle-Mare.

Le policier blessé, qui compte 21 ans de service, a été examiné puis soigné avant d'être autorisé à rentrer chez lui. Le suspect est accusé de violences à l'encontre de fonctionnaires de police et l'enquête se poursuit.