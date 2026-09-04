Afrique: Le haut-commissaire Ahad reçu par le vice-président Hungley avant son départ

4 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

Le vice-président de la République, Robert Hungley, a reçu, le mercredi 2 septembre, le haut-commissaire du Bangladesh à Maurice, Zokey Ahad, lors d'une visite d'adieu alors que ce dernier s'apprête à achever son mandat avant de prendre ses nouvelles fonctions. Une visite qui s'est déroulée dans une atmosphère chaleureuse.

Après avoir servi pendant deux ans et trois mois à Maurice, le haut-commissaire a décrit le pays comme sa «deuxième patrie». Les échanges ont porté sur plusieurs domaines d'intérêt commun, notamment la mobilité de la main-d'oeuvre, l'éducation et la santé.

Zokey Ahad et Robert Hungley ont salué les progrès réalisés en vue d'un cadre intergouvernemental pour le recrutement de travailleurs bangladais, insistant sur la nécessité de voies dûment autorisées, afin de mettre fin à l'exploitation et à la migration irrégulière. La contribution des travailleurs bangladais à Maurice a été soulignée mais également les difficultés liées aux permis de travail et au bien-être des travailleurs migrants.

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Sur la question des drogues et des addictions, ils ont tous deux convenu de l'importance d'une sensibilisation durable du public, en particulier auprès des jeunes et dans les établissements scolaires, en parallèle à une action ferme contre le trafic. Le vice-président a souligné le rôle des structures communautaires et interreligieuses dans l'accompagnement des familles.

Le haut-commissaire Ahad a remercié Robert Hungley pour sa bienveillance et sa disponibilité. Ce dernier lui a souhaité du succès dans ses nouvelles fonctions, exprimant l'espoir que l'amitié nouée à Maurice se poursuive. Les deux parties ont réaffirmé les liens de longue date entre Maurice et le Bangladesh.

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