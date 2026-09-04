Afrique: Face au dollar, la roupie a perdu 46 % en dix ans

La roupie a perdu 46 % de sa valeur face au dollar américain en dix ans. C'est sur cette évolution que le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a choisi de revenir, le jeudi 3 septembre, à l'issue du lancement de BOMStats à la Banque de Maurice, alors qu'il était interrogé par la presse sur la situation actuelle de la monnaie nationale.

Le chef du gouvernement a demandé aux journalistes* : «Où étiez-vous pendant ces dix dernières années, alors que la roupie s'est dépréciée de 46 % face au dollar américain ?» Il a ainsi rappelé que la faiblesse actuelle de la monnaie doit être replacée dans une évolution de long terme. «Vous pensez que c'est facile de redresser la situation ?», a-t-il ajouté.

En décembre 2014, le taux de change moyen était de Rs 31,97 pour un dollar. En octobre 2024, il est passé à Rs 46,64, soit une dépréciation de 46 % de la roupie face au billet vert. Cette perte de valeur s'est également répercutée sur les prix. Entre décembre 2014 et octobre 2024, les prix à la consommation ont progressé de 43,3 %. L'inflation a atteint 11,3 % en février 2023, son niveau le plus élevé depuis plus de 30 ans.

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Dans le même temps, le déficit commercial s'est considérablement creusé. Il est passé de Rs 180 milliards en 2023, soit 28,2 % du PIB, à Rs 207,8 milliards en 2024, représentant 29,9 % du PIB. Pour le Premier ministre, la faiblesse de la monnaie nationale a notamment contribué à accentuer le déséquilibre entre les importations et les exportations.

Par ailleurs, Navin Ramgoolam a repris les explications données mardi à l'Assemblée nationale lors du Prime Minister's Question Time. Répondant au député Manoj Seeburn, il avait attribué la situation économique actuelle à ce qu'il avait qualifié de «gestion catastrophique» de l'économie par le précédent gouvernement. Il avait également dénoncé des décisions monétaires et budgétaires «irresponsables».

Le Premier ministre avait aussi évoqué le «hoarding» du dollar, soit le fait pour certains acteurs de conserver ou d'accumuler leurs devises américaines plutôt que de les remettre immédiatement sur le marché. Selon lui, les anticipations concernant l'évolution du dollar pourraient favoriser ce comportement et accentuer les tensions sur la disponibilité des devises.

Face à cette situation, le gouvernement affirme vouloir agir sur les principaux déséquilibres économiques. Le modèle économique doit désormais davantage s'appuyer sur l'investissement, les exportations et l'innovation, selon Navin Ramgoolam.