Tunisie: Rentrée scolaire 2026-2027 - 23 nouveaux établissements ouvriront leurs portes

Le ministre de l'Éducation, Nourredine Nouri, a souligné, vendredi, que les préparatifs de la nouvelle rentrée scolaire 2026-2027 vont bon train afin de garantir les meilleures conditions pour la reprise des cours.

Supervisant, à Ben Arous, la distribution des équipements et du mobilier scolaires, des photocopieurs et du matériel informatique aux différentes directions régionales de l'éducation, le ministre a indiqué que vingt-trois établissements éducatifs ont été créés dans le cadre de ces préparatifs, faisant remarquer qu'ils ouvriront leurs portes les 14 et 15 septembre courant.

Ces établissements comprennent notamment un complexe sportif éducatif à Kairouan et deux écoles de la deuxième chance à Béja et à Nabeul, a-t-il précisé, ajoutant que près de 300 nouveaux espaces, dont des salles de cours et des salles spécialisées, ont été aménagés.

Nouri a, par ailleurs, fait savoir que les interventions ont porté sur la réhabilitation des écoles et la reconstruction des clôtures des établissements éducatifs menaçant ruine, et ce, dans l'objectif de garantir la sécurité des élèves et du cadre éducatif.

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Selon lui, ces interventions, au nombre d'environ 1200, avancent à un rythme satisfaisant, assurant qu'une partie des travaux ayant déjà été achevée, tandis qu'une autre est encore en cours.

Les travaux relatifs au reste des interventions programmées démarreront prochainement, a-t-il ajouté.

Il a, dans ce contexte, indiqué que la distribution de 100 mille tables-bancs est actuellement en cours, dans le but de renouveler les équipements scolaires qui se sont détériorés au fil des années dans les établissements éducatifs, rappelant que le ministère a entamé, depuis l'année dernière, le renouvellement d'une grande partie des équipements, notamment les tables-bancs et les bureaux des enseignants.

D'autre part, le ministre a indiqué que des équipements destinés aux classes préparatoires ont été fournis afin de garantir un environnement favorable aux enfants de l'enseignement préscolaire.

Il a ajouté que le ministère ambitionne de doter toutes les écoles primaires de classes préparatoires disposant d'espaces modernes dédiés aux jeux, aux activités d'animation et aux activités éducatives. L'objectif étant de permettre à l'enfant de grandir dans des conditions favorables à l'apprentissage des valeurs de citoyenneté.