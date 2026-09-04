Tunisie: Rentrée scolaire - La Transtu et la direction régionale de La Manouba déploient un plan de restructuration pour 84 lignes de bus

Dans le cadre de l'optimisation des infrastructures de transport collectif et de la sécurisation des flux de transport scolaire en milieu rural à l'approche de la rentrée académique, le délégué régional de la Manouba, Faouzi Marouani annonce l'ouverture d'une nouvelle desserte reliant Tebourba à El Ansarine. Et ce, suite à la réhabilitation de la route locale 525. Ce plan de contingence, validé lors d'une séance de crise préfectorale, prévoit l'extension des circuits urbains et le renforcement des interconnexions avec la ligne D du RFR pour sécuriser le transport des élèves.

Dans une déclaration accordée ce vendredi 4 septembre 2026 aux médias, le délégué régional de l'éducation à La Manouba a indiqué que la desserte précitée reliera de manière directe la ville de Tebourba aux deux établissements primaires d'El Ansarine, à savoir les écoles El Houaria et Aïn El Karma. « Conçu pour prendre en charge un contingent initial de 90 élèves et soulager les équipes pédagogiques, ce projet logistique a été rendu possible grâce au parachèvement des travaux de réfection et d'asphaltage des sections dégradées de la route locale 525 reliant le chef-lieu aux localités d'El Ansarine, Gafaya et El Mlaha », note-t-il.

Cette extension de réseau s'accompagne d'une refonte structurelle des trajectoires existantes, formalisée dans le cadre d'un protocole d'accord technique établi avec les services de la société Transtu. Les planificateurs de l'office valident le prolongement de la ligne scolaire 16 depuis son terminus traditionnel du centre de Tebourba jusqu'au complexe éducatif de Bir Zitoun, englobant l'école préparatoire et le lycée secondaire. Cette modification évite à des centaines de jeunes usagers de parcourir une distance critique de 1 kilomètre à pied sur des axes non sécurisés.

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Parallèlement, le parcours du bus 16/97 est étendu pour desservir les localités d'El Saïda, Sanhaja et Oued Courbe, tandis que la ligne régulière 23 couvre les zones de Bir Touil, El Msaâdine et Biban au sein de la délégation de Borj El Amri. Ce plan de contingence fait suite à une audience de coordination menée sous la présidence du gouverneur de la région pour corriger les retards de desserte et combler le déficit de matériel roulant signalé par les administrations locales.

Dans nos archives El Omrane : Le corps d'une fillette de six ans découvert, des traces de violence révèlent un dramePar ailleurs, l'architecture globale du réseau de transport public dans le gouvernorat de la Manouba s'appuie désormais sur un maillage de 34 lignes spécifiques de transport scolaire et universitaire, rattachées aux districts opérationnels de Tunis 1, Tunis 2, Bab Sâadoun, Ezzahrouni et Ben Arous.

Ce pôle spécialise exploite un parc permanent de 39 autobus, dont 16 unités articulées a forte capacité. Ce dispositif de transport est soutenu en périphérie par 50 lignes régulières reparties sur l'ensemble des délégations, mobilisant 95 bus dont 51 véhicules articulés. Cette infrastructure de surface est interconnectée avec la ligne 4 du métro léger et les rames de la ligne D du réseau ferroviaire rapide reliant la gare de Tunis-Barcelone à Kobaa, un axe lourd entre en exploitation en janvier 2025.

Les ingénieurs de la Transtu étudient actuellement les modalités techniques pour créer une navette de liaison universitaire cadencée sur les horaires du RFR, tout en maintenant le dispositif de gratuité initié en octobre 2023 via deux bus affectes aux écoles rurales d'El Mllaha et de Bir Touil.